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हिंदी न्यूज़ऑटो1 KM के लिए देने होंगे 8 रुपये, VinFast पेश करेगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस, Ola-Uber की बढ़ेगी टेंशन

1 KM के लिए देने होंगे 8 रुपये, VinFast पेश करेगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस, Ola-Uber की बढ़ेगी टेंशन

Vinfast EV Cab Service: इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पहलू यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगा, यानी इसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 May 2026 02:04 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है और अब इस क्षेत्र में एक और बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है. वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी VinFast भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे Green SM नाम दिया गया है. यह सेवा खास तौर पर दिल्ली-एनसीआर से शुरू की जाएगी और बाद में इसे दूसरे शहरों में भी बढ़ाया जा सकता है. इसका मकसद भारत में ईको-फ्रेंडली और पूरी तरह इलेक्ट्रिक टैक्सी नेटवर्क तैयार करना है.

इस योजना के तहत कंपनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक टैक्सियों को सड़क पर उतारेगी. लगभग 15,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का बेड़ा तैयार करने की योजना है. इन टैक्सियों में मुख्य रूप से VinFast की इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन गाड़ियों को खास तौर पर राइड-हेलिंग और टैक्सी सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कम लागत में ज्यादा दूरी तय की जा सके और यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके.

कितना होगा प्रति किलोमीटर किराया?

इस सेवा की सबसे खास बात इसका किराया मॉडल बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रियों से लगभग 8 प्रति किलोमीटर का किराया लिया जा सकता है. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोजाना कैब का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ऑफिस जाने वाले और शहर में यात्रा करने वाले लोगों को इसका फायदा है. Green SM सिर्फ एक टैक्सी सेवा नहीं है, बल्कि VinFast की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाना चाहती है. 

ईको-फ्रेंडली होंगी ये इलेक्ट्रिक कारें 

इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पहलू यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगा, यानी इसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और दिल्ली जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने में भी योगदान मिल सकता है. भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, इसलिए इस तरह की सेवाएं भविष्य में बेहद काम आने वाली हैं. 

कंपनी की योजना यह भी है कि इस सेवा को केवल ऐप आधारित टैक्सी तक सीमित न रखकर एक फ्लीट मॉडल के रूप में चलाया जाए. इसका मतलब है कि ड्राइवर, गाड़ियां और सर्विस क्वालिटी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण रहेगा, जिससे सेवा को एक जैसा और बेहतर बनाया जा सके. 

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Published at : 31 May 2026 02:04 PM (IST)
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Auto News VinFast VinFast EV Vinfast Cab Service
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