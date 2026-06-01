प्लग-इन हाइब्रिड के साथ JSW भारत में पेश करने जा रही नई SUV, जानिए कितनी होगी कीमत?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जल्द ही एक नया नाम देखने को मिल सकता है. JSW ग्रुप अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी JSW Motors के जरिए देश में नए एनर्जी व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर रहेगा और इसकी शुरुआत एक प्रीमियम SUV से होने की उम्मीद है.

JSW Motors अपनी पहली गाड़ी को इस साल नवंबर के आसपास पेश कर सकती है. खास बात यह है कि JSW Motors, JSW MG Motor India से अलग एक अलग ब्रांड के रूप में काम करेगी और इसकी अपनी अलग पहचान होगी.

Jetour T2 SUV पर बेस्ड होगा नया मॉडल

कंपनी का पहला मॉडल इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर Jetour T2 SUV पर बेस्ड होगा. हालांकि भारतीय बाजार में इस SUV को नए नाम के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसे JSW Motors की ब्रांडिंग मिलेगी. भारत के लिए इस SUV में कुछ डिजाइन और फीचर संबंधी बदलाव भी किए जाएंगे ताकि यह ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बेहतर बन सके.

भारत में यह SUV केवल प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) विकल्प के साथ पेश की जाएगी. यह एक बड़ी और दमदार SUV होगी, जिसमें बॉक्सी और मजबूत डिजाइन देखने को मिलेगा. इसकी कीमत 35 लाख रुपये से अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में मुकाबला करेगी.

लॉन्च से पहले JSW Motors देश के अलग-अलग शहरों में ब्रांड सेंटर भी स्थापित करेगी. यहां लोग गाड़ियों को करीब से देख सकेंगे और उनकी जानकारी हासिल कर सकेंगे. बाद में कंपनी अपने शोरूम नेटवर्क का विस्तार करेगी.पहली SUV की बिक्री शुरू होने के बाद इसकी डिलीवरी दिसंबर 2026 या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है. कंपनी का लक्ष्य सिर्फ एक मॉडल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले सालों में कई नए प्रोडक्ट भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे.

दूसरी गाड़ी की कितनी कीमत?

JSW Motors की दूसरी गाड़ी 20 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में आ सकती है. यह एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिससे कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी. आने वाले समय में JSW Motors केवल SUV सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगी.

ऐसे में कहा जा सकता है कि JSW Motors भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड SUV की बढ़ती मांग को देखते हुए एक बड़ा दांव खेलने जा रही है. प्रीमियम से लेकर मास मार्केट तक कंपनी की योजनाएं काफी बड़ी हैं, जिससे आने वाले समय में भारतीय SUV बाजार में टक्कर देखने को मिल सकती है.

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