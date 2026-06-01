IPL ट्रॉफी जीतकर कोहली और अनुष्का का जबरदस्त डांस, वीडियो देखकर आपके भी थिरकने लगेंगे पैर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बीते रविवार फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का खिताब जीता. टीम को जीत दिलाने में विराट कोहली ने रन चेज करते हुए अहम योगदान दिया. अब जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें विराट कोहली और और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा जीत की खुशी में डांस करती हुई दिख रही हैं. वीडियो में दोनों का डांस देखकर आप भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाएंगे.

दरअसल आरसीबी ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट कोहली चैंपियंस वाली टी-शर्ट पहनकर अनुष्का शर्मा के साथ नाचते हुए दिखाई दिए. कोहली और अनुष्का का यह डांस देखते ही बन रहा था. इस दौरान किंग कोहली ने दिनेश कार्तिक के साथ भी डांस किया.

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "डांस फ्लोर पर किंग कोहली की मास्टरक्लास. प्योर वाइब्स. होल्सम. और भी बहुत कुछ. अनुष्का शर्मा, हमारे पहले दिन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद."

𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶’𝘀 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 😉



Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. ❤️ pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026

बेंगलुरु ने लगातार जीता दूसरा खिताब

बताते चलें कि यह बेंगलुरु का लगातार दूसरा खिताब रहा. टीम ने पिछले सीजन यानी 2025 में पहली ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब टीम ने दूसरी ट्रॉफी पर भी कब्जा जमा लिया है.

चेज करते हुए विराट कोहली ने किया कमाल, ऐसा रहा फाइनल का हाल

फाइनल में विराट कोहली ने चेज करते हुए टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेली. मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए. टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए.

चेज के लिए मैदान पर उतरी बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत हासिल की. टीम के लिए विराट कोहली ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 42 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 75* रन स्कोर किए. इस पारी के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से भी नवाजा गया.

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