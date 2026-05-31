बस एक दिन और...Maruti Brezza से लेकर Dzire तक, महंगी होने जा रही ये पॉपुलर कारें

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने जून 2026 से अपनी कई पॉपुलर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी के मुताबिक बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट,कच्चे माल की कीमतों में इजाफा और अन्य खर्चों के चलते यह फैसला लिया गया है. नई कीमतें 1 जून से लागू होंगी, इसलिए जो ग्राहक कार खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए मई के अंत तक बुकिंग कराना फायदेमंद हो सकता है.

कंपनी की कई पॉपुलर कारों की कीमतों में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हो जाएगी. इनमें Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki WagonR, Maruti Suzuki Swift, Maruti Suzuki Dzire, Maruti Suzuki Brezza और अन्य मॉडल शामिल हैं। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी की राशि भी अलग होगी. कुछ कारों की कीमत में कुछ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी, जबकि कुछ मॉडल की कीमत 30,000 रुपये तक बढ़ सकती है.

अब महंगी हो जाएंगी ये कारें

सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो बजट कार खरीदने का प्लान बना रहे थे. Alto K10 और WagonR जैसी कारें मिडिल क्लास फैमिली कारों में शामिल हैं. इनकी कीमत बढ़ने से पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ सकता है. हालांकि कंपनी का कहना है कि बढ़ी हुई लागत का केवल एक हिस्सा ही ग्राहकों पर डाला जा रहा है और बाकी लागत कंपनी खुद उठा रही है.

Brezza जैसी लोकप्रिय SUV जो अपने स्टाइलिश डिजाइन, अच्छे माइलेज और फीचर्स के कारण ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती है, अब पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी. इसी तरह Swift और Dzire जैसे मॉडल, जो लंबे समय से भारतीय बाजार में मजबूत बिक्री दर्ज करते रहे हैं, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

कंपनी का क्या है कहना?

ऑटो इंडस्ट्री में कीमतों का बढ़ना कोई नई बात नहीं है. जब स्टील, एल्युमीनियम, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए प्रोडक्शन की लागत भी बढ़ जाती है. ऐसे में कार निर्माता कंपनियां समय-समय पर कीमतों में बदलाव करती रहती हैं. Maruti Suzuki का कहना है कि हाल के महीनों में प्रोडक्शन से जुड़ी लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण यह फैसला लेना जरूरी हो गया.

इस बढ़ोतरी का असर नई कार खरीदने वालों के बजट पर पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक जून के बाद कार खरीदता है तो उसे उसी मॉडल के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है. यही कारण है कि कई ग्राहक कीमत में बढ़ोतरी लागू होने से पहले ही अपनी पसंदीदा कार की बुकिंग कराने की कोशिश करते हैं.

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