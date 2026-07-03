एक दिन में एक ही गलती का कितनी बार कट सकता है चालान, क्या है ट्रैफिक रूल?

Traffic Rules: देश में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी बड़ी चुनौती बन गया है. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर एक बार ट्रैफिक चालान कट गया तो क्या उसी दिन दोबारा इस गलती पर चालान नहीं कट सकता है.

कई लोग यह मानकर चलते हैं कि एक बार चालान भरने के बाद पूरे दिन उस नियम का उल्लंघन करने पर दोबारा कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक नियमों में ऐसा हर मामले में नहीं होता है. दरअसल अलग-अलग नियम तोड़ने पर कानून अलग-अलग है. तो चलिए अब आपको बताते बताते हैं कि एक दिन में एक ही गलती पर कितनी बार चालान कट सकता है और इसे लेकर ट्रैफिक रूल क्या कहते हैं?

क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए एक जैसे नियम लागू नहीं होते. कुछ ऐसी गलतियां हैं, जिन पर एक दिन में केवल एक बार चालान काटा जाता है, जबकि कुछ उल्लंघनों में हर बार नियम तोड़ने पर नया चलन बनाया जा सकता है. यानी 1 दिन में कितनी बार चालान काटे गए, इसका फैसला तारीख नहीं, बल्कि ट्रैफिक के नियम के प्रकार से होता है.

किन नियमों पर कई बार कट सकता है चालान?

रेड लाइट जंप करना

ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के बावजूद, वाहन आगे बढ़ाना भी ऐसा उल्लंघन है, जिस पर हर बार कार्रवाई की जा सकती है. अगर कोई चालक एक ही दिन में अलग-अलग जगह पर रेड लाइट जंप करता है, तो हर नियम तोड़ने पर अलग चालान बन सकता है.

सीट बेल्ट न पहनना

कार चलते समय सीट बेल्ट नहीं पहनना भी ऐसा उल्लंघन है, जिसे तुरंत सुधारा जा सकता है. हालांकि अगर चालक एक बार चालान कटने के बाद भी बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो फिर चालान कट सकता है.

ओवरस्पीडिंग

अगर कोई चालक निर्धारित स्पीड सीमा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाता है, तो यह ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है. अगर एक बार ओवर स्पीडिंग करने पर चालान कटने के बाद चालक फिर से स्पीड लिमिट पार करता है, तो दोबारा चालान बनाया जा सकता है.

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रॉन्ग साइड ड्राइविंग

गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सड़क दुर्घटना भी इससे हो सकती है. वहीं अगर ड्राइवर बार-बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो एक दिन में कई बार चालान कट सकता है.

मोबाइल फोन का इस्तेमाल

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना है या इसका इस्तेमाल भी करना चालान काटने वाली कैटेगरी में आता है. अगर चालक बार-बार इसी नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो हर बार नया चालान बनाया जा सकता है.

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