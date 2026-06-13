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हिंदी न्यूज़ऑटोCarE20 पेट्रोल से घट रहा है आपकी गाड़ी का माइलेज? जानिए क्या है सच और क्या है भ्रम

E20 पेट्रोल से घट रहा है आपकी गाड़ी का माइलेज? जानिए क्या है सच और क्या है भ्रम

E20 Fuel: E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज घटने की चर्चा तेज है. क्या सच में आपकी कार ज्यादा ईंधन खर्च कर रही है या यह सिर्फ भ्रम है. जानिए E20 फ्यूल से जुड़ी पूरी सच्चाई.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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E20 Fuel: देशभर में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल पंपों पर अब बड़ी संख्या में E20 फ्यूल उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ ही वाहन मालिकों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कार या बाइक का माइलेज कम हो जाता है. सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में अक्सर यह दावा किया जाता है कि E20 फ्यूल से वाहन ज्यादा पेट्रोल खर्च करने लगते हैं. 

यही वजह है कि कई लोग इसे लेकर भ्रम की स्थिति में हैं. दरअसल E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. सरकार इसे आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है. हालांकि माइलेज को लेकर जो बातें कही जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम, यह समझना बेहद जरूरी है. सही जानकारी के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

E20 पेट्रोल से माइलेज पर पड़ता है कितना असर?

विशेषज्ञों के अनुसार एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है. यही कारण है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर माइलेज में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि यह अंतर इतना बड़ा नहीं होता कि वाहन मालिक को भारी नुकसान महसूस हो. नई पीढ़ी की E20 अनुकूल कारों और बाइकों में इंजन को इसी प्रकार के ईंधन के लिए तैयार किया जा रहा है. ऐसे वाहनों में माइलेज पर असर काफी सीमित रहता है.

कई बार लोग ट्रैफिक, गलत टायर प्रेशर, खराब सर्विसिंग या आक्रामक ड्राइविंग की वजह से घटे माइलेज का कारण भी E20 को मान लेते हैं. जबकि वास्तविकता में माइलेज कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है. इसलिए केवल E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता. वाहन की स्थिति और ड्राइविंग आदतें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

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क्या E20 से इंजन को नुकसान होता है? जानिए सच

E20 पेट्रोल को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि इससे इंजन जल्दी खराब हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जिन वाहनों को E20 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है, उनमें सामान्य इस्तेमाल के दौरान किसी तरह की बड़ी समस्या की आशंका नहीं होती. वाहन निर्माता कंपनियां अब अपने नए मॉडल्स को E20 के अनुरूप तैयार कर रही हैं. अगर आपकी कार या बाइक पुरानी है, तो वाहन निर्माता की गाइडलाइन जरूर जांचनी चाहिए.

बेहतर माइलेज बनाए रखने के लिए समय पर सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और संतुलित ड्राइविंग शैली अपनाना जरूरी है. कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर फैली कई बातें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती हैं. वास्तविकता यह है कि सही वाहन और उचित रखरखाव के साथ E20 का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है. आने वाले समय में यही ईंधन भारतीय ऑटो सेक्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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Car Mileage Fuel Efficiency E20 Petrol Ethanol Blending
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