हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!

Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!

Honda 22 मई को City Facelift और ZR-V Hybrid लॉन्च करने जा रही है. इनका सीधा मुकाबला Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus से होगा, आइए इन कारों के फीचर्स, इंजन और संभावित कीमत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

Honda जल्द ही अपनी City और City Hybrid का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है. इन कारों का लुक पहले जैसा रहेगा लेकिन आगे की तरफ नया बंपर और नई ग्रिल देखने को मिल सकती है. साइड से डिजाइन ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. कंपनी नए कलर ऑप्शन भी जोड़ सकती है जिससे कार और अट्रैक्टिव लगेगी.

इंटीरियर और फीचर्स

इन दोनों कारों का इंटीरियर काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही रहेगा. डैशबोर्ड डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वर्टिकल एसी वेंट्स और आसान कंट्रोल मिलेंगे. फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. साथ ही सनरूफ, एम्बिएंट लाइट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जारी रहेंगे.

इंजन और कीमत

इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. पुराने इंजन ही मिलेंगे जो भरोसेमंद हैं. कीमत की बात करें तो City Facelift की कीमत लगभग 12.50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है और Hybrid वर्जन करीब 20.50 लाख रुपये से शुरू हो सकता है. इसका मुकाबला Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus से होगा.

Honda ZR-V Hybrid की खास बातें

Honda ZR-V एक नई और प्रीमियम SUV होगी जिसे भारत में इंपोर्ट किया जाएगा. इसका लुक स्पोर्टी और क्लीन होगा. इसमें बड़ी ग्रिल, पतली LED लाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे. अंदर की डिजाइन भी मॉडर्न होगी जिसमें डिजिटल डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन दी जाएगी.

फीचर्स, इंजन और कीमत

ZR-V में Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे. इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है. इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये हो सकती है और इसका मुकाबला Jeep Meridian और Skoda Kodiaq जैसी SUVs से होगा.

ये भी पढ़ें:- Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स? 

ये भी पढ़ें: कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट

Published at : 06 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Honda Auto News INDIA Honda City Facelift 2026 Honda ZR-V Hybrid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
ऑटो
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
ऑटो
Ola-Bajaj को पछाड़ TVS ने बिक्री में हासिल की टॉप-1 पोजीशन, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट
Ola-Bajaj को पछाड़ TVS ने बिक्री में हासिल की टॉप-1 पोजीशन, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget