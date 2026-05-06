Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!

Honda जल्द ही अपनी City और City Hybrid का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है. इन कारों का लुक पहले जैसा रहेगा लेकिन आगे की तरफ नया बंपर और नई ग्रिल देखने को मिल सकती है. साइड से डिजाइन ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. कंपनी नए कलर ऑप्शन भी जोड़ सकती है जिससे कार और अट्रैक्टिव लगेगी.

इंटीरियर और फीचर्स

इन दोनों कारों का इंटीरियर काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही रहेगा. डैशबोर्ड डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वर्टिकल एसी वेंट्स और आसान कंट्रोल मिलेंगे. फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. साथ ही सनरूफ, एम्बिएंट लाइट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जारी रहेंगे.

इंजन और कीमत

इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. पुराने इंजन ही मिलेंगे जो भरोसेमंद हैं. कीमत की बात करें तो City Facelift की कीमत लगभग 12.50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है और Hybrid वर्जन करीब 20.50 लाख रुपये से शुरू हो सकता है. इसका मुकाबला Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus से होगा.

Honda ZR-V Hybrid की खास बातें

Honda ZR-V एक नई और प्रीमियम SUV होगी जिसे भारत में इंपोर्ट किया जाएगा. इसका लुक स्पोर्टी और क्लीन होगा. इसमें बड़ी ग्रिल, पतली LED लाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे. अंदर की डिजाइन भी मॉडर्न होगी जिसमें डिजिटल डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन दी जाएगी.

फीचर्स, इंजन और कीमत

ZR-V में Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे. इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है. इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये हो सकती है और इसका मुकाबला Jeep Meridian और Skoda Kodiaq जैसी SUVs से होगा.

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