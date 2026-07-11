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हिंदी न्यूज़ऑटोसाल की पहली छमाही में ऐसी रही लग्जरी कारों की सेल, जानिए Mercedes और BMW में कौन आगे?

साल की पहली छमाही में ऐसी रही लग्जरी कारों की सेल, जानिए Mercedes और BMW में कौन आगे?

Luxury Car Sales: साल के पहले छह महीनों में Mercedes-Benz ने भारत में कुल 9,768 कारों की बिक्री की, जबकि BMW ने 9,075 यूनिट्स बेचने में सफलता हासिल की. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 11 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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भारत के लग्जरी कार बाजार में लंबे समय से जर्मनी की दो बड़ी कंपनियां Mercedes-Benz और BMW के बीच मुकाबला देखने को मिलता है. दोनों ब्रांड भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी प्रीमियम कारों, मॉडर्न तकनीक और शानदार डिजाइन के लिए जाने जाते हैं. साल 2026 की पहली छमाही में भी दोनों कंपनियों के बीच नंबर वन लग्जरी कार ब्रांड बनने की होड़ जारी है. सेल्स रिपोर्ट में Mercedes-Benz ने BMW पर अपनी बढ़त बनाए रखी है.

साल के पहले छह महीनों में Mercedes-Benz ने भारत में कुल 9,768 कारों की बिक्री की, जबकि BMW ने 9,075 यूनिट्स बेचने में सफलता हासिल की. दोनों कंपनियों के बीच बिक्री का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे साफ है कि भारतीय लग्जरी कार बाजार में मुकाबला काफी कड़ा हो चुका है.

Mercedes-Benz अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू और पॉपुलर मॉडल के दम पर अभी भी आगे चल रही है, वहीं BMW लगातार नए मॉडल और इलेक्ट्रिक कारों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

किन कारों को ज्यादा किया जाता है पसंद?

Mercedes-Benz की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में हमेशा की तरह E-Class का दबदबा बना हुआ है. भारतीय ग्राहक इस सेडान को उसकी आरामदायक सवारी, शानदार इंटीरियर और लग्जरी फीचर्स के चलते काफी पसंद करते हैं. इसके अलावा कंपनी की नई कारें भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. खासतौर पर CLA इलेक्ट्रिक मॉडल को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रही है, जिससे कंपनी को इलेक्ट्रिक लग्जरी कार सेगमेंट में भी मजबूती मिल रही है.

Mercedes-Benz की बिक्री में सिर्फ एंट्री और मिड-लेवल लग्जरी कारों का योगदान नहीं है, बल्कि कंपनी के महंगे और प्रीमियम मॉडल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. S-Class जैसे हाई-एंड मॉडल ग्राहकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं. कंपनी जल्द ही S-Class PHEV जैसे नए मॉडल पेश करने की तैयारी में है, जिससे लग्जरी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है.

दूसरी तरफ BMW भी Mercedes-Benz को कड़ी चुनौती दे रही है. BMW की iX1 LWB इलेक्ट्रिक SUV भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. इस कार की खास बात यह है कि यह लग्जरी के साथ-साथ कीमत और फीचर्स के बैलेंस की वजह से ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. इसके अलावा BMW X1 और 5 Series जैसे मॉडल भी कंपनी की बिक्री में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

BMW ने इलेक्ट्रिक लग्जरी कार बाजार में अपनी रणनीति के तहत लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल पर ज्यादा जोर दिया है. भारतीय ग्राहक अक्सर पीछे बैठने के लिए ज्यादा जगह और आराम चाहते हैं, इसलिए LWB मॉडल यहां ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. BMW भविष्य में भी ऐसे कई नए मॉडल भारत में लाने की योजना बना रही है, जिससे इलेक्ट्रिक लग्जरी सेगमेंट में उसकी मौजूदगी और बढ़ सकती है.

दोनों कंपनियों की क्या रणनीति?

Mercedes-Benz का फोकस अपनी प्रीमियम इमेज, E-Class जैसी कारों और महंगे लग्जरी मॉडल्स पर ज्यादा है. वहीं BMW ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू, मॉडर्तन तकनीक और इलेक्ट्रिक मॉडल्स के जरिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.आने वाले समय में भारतीय लग्जरी कार खरीदारों के पास पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे. Mercedes-Benz और BMW दोनों ही साल 2026 में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

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Published at : 11 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Mercedes India BMW Luxury Car Sales
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