हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में जल्द आ रही Honda 0 Series SUV, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

भारत में जल्द आ रही Honda 0 Series SUV, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

Honda Electric SUV India: होंडा जल्द भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Honda 0 Series लॉन्च करने जा रही है. आइए इसके डिजाइन, बैटरी, रेंज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

Honda कार्स इंडिया अपनी नई Honda 0α Electric SUV के साथ भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. यह एक पूरी तरह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो Maruti Suzuki eVX, Tata Curvv EV और Hyundai Creta EV जैसी कारों को टक्कर देगी. आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या खास होने वाला है और यह भारतीय बाजार में कितनी सफल हो सकती है.

Honda 0 Series SUV का अनोखा डिजाइन

  • नई Honda 0 Series SUV का डिजाइन पारंपरिक मॉडलों से काफी अलग है. इसका लुक ब्लॉकी स्टाइल में तैयार किया गया है, जिसमें ऊंची विंडस्क्रीन और स्क्वायर शेप का रियर सेक्शन है. यह डिजाइन इसे थोड़ा एमपीवी (MPV) जैसी झलक देता है. हालांकि, कुछ लोगों को यह नया लुक पसंद आ सकता है, जबकि कुछ पुराने SUV डिजाइन पसंद करने वाले खरीदारों को यह थोड़ा अलग लगेगा.
  • अंदर की बात करें तो Honda ने इसमें स्पेस-हब कॉन्सेप्ट अपनाया है, जिससे यात्रियों को ज्यादा जगह और आरामदायक अनुभव मिलेगा. इसका केबिन आधुनिक और न्यूनतम डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिसमें उपयोग की गई प्रीमियम मटेरियल्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं.

Honda 0 Series SUV की बैटरी और रेंज

  • यह SUV एक नए EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 80-90 kWh NMC बैटरी पैक दिया जाएगा. यह बैटरी Honda के मौजूदा मॉडलों की तुलना में लगभग 6% पतली होगी, जिससे SUV को ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर रेंज मिलेगी. कंपनी के अनुसार, यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर लगभग 482 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी.
  • अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Honda इस SUV का 100 kWh बैटरी वर्जन भी पेश कर सकती है, जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और भी बेहतर साबित होगा. पतले बैटरी डिजाइन और एयरोडायनामिक स्ट्रक्चर के कारण यह गाड़ी हल्की होगी और इसका ड्रैग रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिससे इसकी Energy Efficiency बढ़ेगी.

सुविधाएं और तकनीकी फीचर्स

  • Honda 0 Series SUV को भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. इसमें एडवांस डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, और एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा, यह SUV फास्ट चार्जिंग तकनीक को सपोर्ट करेगी जिससे इसकी बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा. साथ ही इसमें ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स की सुविधा भी मिलेगी, जिससे इसके सॉफ्टवेयर और फीचर्स को समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा.

भारत में लॉन्च और कीमत 

  • Honda 0 Series SUV को भारत में CBU (Completely Built Unit) के रूप में लाया जाएगा, यानी यह पूरी तरह से इंपोर्टेड गाड़ी होगी. कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत या वेरिएंट की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह SUV प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रखी जाएगी. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह Honda की EV रणनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 

Published at : 29 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Honda 0 Series Honda 0 Series SUV Honda Electric SUV India
