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हिंदी न्यूज़ऑटोबंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में भी बेहतरीन माइलेज देती हैं ये CNG कारें, इनके सामने BULLET भी महंगी

बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में भी बेहतरीन माइलेज देती हैं ये CNG कारें, इनके सामने BULLET भी महंगी

देश के सीएनजी कार बाजार में मारुति सुजुकी का दबदबा है. कंपनी की कई गाड़ियां माइलेज के मामले में टॉप पर बनी है. सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में मारुति सुजुकी सेलेरियो का नाम सबसे ऊपर आता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Mar 2026 10:14 AM (IST)
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महंगाई के इस दौर में बढ़ती पेट्रोल की कीमत और रोजाना के खर्च के दबाव के बीच अब मिडिल क्लास फैमिली तेजी से सीएनजी कारों की ओर रुख कर रही है. जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें अभी भी आम लोगों के बजट से बाहर है, वहीं सीएनजी गाड़ियां कम खर्चे में ज्यादा चलने का ऑप्शन बनकर सामने आई है. खास बात यह है कि शहरों के बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी यह कारें शानदार माइलेज देती है, जिससे उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. वहीं सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पड़ता है और अलग टैंक में स्टोर होता है. जरूरत के हिसाब से कार पेट्रोल या सीएनजी दोनों पर चलाई जा सकती है. यही वजह है कि रोजाना लंबा सफर करने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी सीएनजी की कौन सी कारें बेहतरीन माइलेज देती है, जिनके आगे बुलेट भी महंगी पड़ती है.

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माइलेज के मामले में आगे हैं यह सीएनजी कारें

Maruti Suzuki Celerio

देश के सीएनजी कार बाजार में मारुति सुजुकी का दबदबा नजर आता है. कंपनी की कई गाड़ियां माइलेज के मामले में टॉप पर बनी है. सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में मारुति सुजुकी सेलेरियो का नाम सबसे ऊपर आता है. यह कार 1 किलो सीएनजी में 34.43 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है और कम बजट में अच्छा ऑप्शन मानी जाती है.  मारुति सुजुकी सेलेरियो का 1.0 लीटर 3- सिलेंडर इंजन 56.7 hp पावर और 82.1 Nm टॉर्क देता है. वहीं इस कार की
शोरूम कीमत लगभग 6.89 लाख से शुरू होती है.

Maruti Suzuki WagonR

इसके बाद मारुति सुजुकी वैगन आर का नंबर आता है, जो करीब 34 किलोमीटर प्रति किलो माइलेज देती हैं. यह कार लंबे समय से मिडिल क्लास परिवारों की पसंद भी बनी हुई है, क्योंकि इसमें स्पेस और कंफर्ट दोनों मिलते हैं. इस कार की कीमत 6.68 से 7.13 लाख रुपये तक जाती है.

Maruti Suzuki Alto K10

वही एंट्री लेवल सेगमेंट में मारुति सुजुकी अल्टो के10 भी मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आई है. यह कार करीब 33.85 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देती है और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सही मानी जाती है. इस कार की कीमत 5.90 लाख रुपये से शुरू होकर 6.21 लाख रुपये तक जाती है.

 Maruti Suzuki Dzire

वहीं सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर भी सीएनजी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो लगभग 33 किलोमीटर का माइलेज देती है. इस कार की कीमत लगभग 8.3 लाख से शुरू होती है. इसके अलावा 6 एयरबैग और कई फीचर्स इस कार को अच्छा ऑप्शन बनाते हैं.

Maruti Suzuki Swift

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी पीछे नहीं है. यह कार करीब 32 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देती है. वहीं इस कार की कीमत 8.20 लाख से शुरू होकर 9.20 लाख तक जाती है. इस कार में भी 6 एयरबैग और प्रीमियम क्वालिटी के फीचर्स दिए होते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
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