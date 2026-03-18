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हिंदी न्यूज़ऑटोADAS फीचर्स के साथ जल्द आ रही Skoda Kushaq 2026 फेसलिफ्ट,जानें राइवल्स और कीमत

ADAS फीचर्स के साथ जल्द आ रही Skoda Kushaq 2026 फेसलिफ्ट,जानें राइवल्स और कीमत

Skoda Kushaq 2026 फेसलिफ्ट भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है. इसमें 1.0 लीटर इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 09:28 AM (IST)
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Skoda अपनी पॉपुलर SUV Kushaq का नया फेसलिफ्ट वर्जन 21 मार्च 2026 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि यह SUV लॉन्च से पहले ही चर्चा में है. नई Kushaq को बेहतर डिजाइन, नए फीचर्स और अपडेटेड इंजन के साथ पेश किया जाएगा. यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate और Maruti Grand Vitara जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Skoda Kushaq में इंजन विकल्प पहले से बेहतर किए गए हैं. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 bhp की पावर देता है. इस बार खास बात यह है कि इसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो 150 bhp की पावर देता है. यह इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. इस वेरिएंट में रियर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

2026 Kushaq का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाया गया है. इसमें 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. इसके साथ पैनोरमिक सनरूफ और डुअल कलर एम्बिएंट लाइटिंग इसे और खास बनाते हैं. इस SUV में पहली बार रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन दिया गया है, जो लंबी यात्रा को आरामदायक बनाता है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, ADAS, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 

डिजाइन और स्पेस

नई Kushaq का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और मजबूत दिखता है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, एलईडी लाइट बार और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. इसके साथ नए अलॉय व्हील्स और तीन नए कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. सबसे बड़ा बदलाव इसके बूट स्पेस में देखने को मिलता है, जो अब 491 लीटर हो गया है. यह पहले से 106 लीटर ज्यादा है, जिससे लंबी जर्नी में ज्यादा सामान रखना आसान हो जाता है.

वारंटी और ऑफर्स

Skoda नई Kushaq के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 2 साल तक मुफ्त सर्विस भी दी जा रही है. यह पैकेज ग्राहकों के लिए इसे और भरोसेमंद बनाता है.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Published at : 18 Mar 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Skoda Kushaq 2026 Kushaq Facelift Launch Skoda SUV India Kushaq Features Kushaq Price
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