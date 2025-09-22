हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद अब इतनी सस्ती मिल रही Hero Splendor, होंडा शाइन और TVS Raider की क्या है कीमत?

GST Cut के बाद Hero Splendor Plus अब 73,764 की शुरुआती कीमत में मिल रही है. HF Deluxe, Honda Shine और TVS Raider जैसी बाइक्स भी सस्ती हो गई है. आइए इसके फीचर्स, माइलेज और इंजन के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 05:17 PM (IST)

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल Hero Splendor Plus अब पहले से सस्ती हो गई है. GST 2.0 लागू होने के बाद बाइक की कीमत घटकर आम ग्राहकों के लिए और भी किफायती हो गई है. अगर आप फेस्टिव सीजन में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है.

GST Cut के बाद नई कीमत

  • Hero Splendor Plus पहले 28% GST के साथ 80,166 में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. नतीजतन, ग्राहक इस बाइक को अब मात्र 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है. 

डिजाइन

  • Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे – हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

इंजन और माइलेज

  • Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

  • भारत के टू-व्हीलर बाजार में Hero Splendor Plus के अलावा इस रेंज कई बाइक्स मौजूद हैं, जो अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और पसंद के हिसाब से विकल्प देती हैं. TVS Raider की कीमत 87 हजार 625 रुपये से शुरू होती है और इसमें 7 हजार 700 रुपये तक की बचत मिलती है. 

  • बजट राइडर्स के लिए Hero HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

कौन-सी बाइक है आपके लिए सही?

  •  अगर आपका बजट सीमित है और ज्यादा माइलेज चाहिए, तो Hero HF Deluxe या Splendor Plus आपके लिए बेहतर हैं. अगर आप स्टाइल और एडवांस फीचर्स चाहते हैं, तो TVS Raider या Honda SP 125 आपके लिए सही विकल्प होंगे. वहीं, लंबे समय तक टिकाऊ 125cc बाइक चाहिए, तो Honda Shine 125 बेहतर ऑप्शन साबित होगी.

Published at : 22 Sep 2025 05:04 PM (IST)
