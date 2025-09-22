एक नए अवतार के साथ लॉन्च होने जा रही Mahindra Bolero, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

भारतीय ऑटो मार्केट में महिंद्रा की कारें काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. कंपनी की बोलेरो ने भारत में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में कंपनी अब इस गाड़ी को बड़ा अपडेट देने जा रही है. दरअसल, हाल ही में महिंद्रा बोलेरो की झलक देखने को मिली थी, जिसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी के बाहरी डिजाइन में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएंगे बल्कि असली अपग्रेड इसका इंटीरियर और फीचर्स हो सकते हैं. ऐसे में नई बोलेरो में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही ज्यादा सेफ्टी और कम्फर्ट मिलने की उम्मीद है.

Mahindra Bolero के स्पाइ शॉट्स में सामने आया कि नई बोलेरो में चौड़ी ग्रिल, मेटल बंपर मिलता है. इसके अलावा टेलगेट स्पेयर व्हील पुराने स्टाइल को बरकार रखे हुए है. गाड़ी में व्हील आर्च क्लैडिंग और टेलगेट पुराने स्टाइल को बरकरार रखे हुए है. यह गाड़ी अब भी सब-4 मीटर लंबाई में नजर आती है, जिससे इसे एसयूवी को टैक्स छूट का फायदा भी मिलता रहेगा.

Mahindra Bolero में मिलेंगे ये फीचर्स

नई Mahindra Bolero के इंटीरियर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto एंड एप्प्ल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग और यूएसपी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि गाड़ी के पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. Mahindra Bolero में मौजूद 1.5L mHawk 75 टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 75 बीएचपी की पावर और 210एनएम का टॉर्क देता है. गाड़ी को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

कीमत और पोजिशनिंग की बात करें तो नई बोलेरो अब एक अफोर्डेबल 4WD SUV के रूप में उभर सकती है. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 14 लाख रुपये तक जा सकती है. यह SUV टाटा पंच EV, मारुति फ्रॉन्क्स और रेनॉ काइगर जैसी कॉम्पैक्ट SUVs को सीधी टक्कर देगी.

