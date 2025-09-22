हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक नए अवतार के साथ लॉन्च होने जा रही Mahindra Bolero, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

एक नए अवतार के साथ लॉन्च होने जा रही Mahindra Bolero, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

New Mahindra Bolero: कीमत और पोजिशनिंग की बात करें तो नई बोलेरो अब एक अफोर्डेबल 4WD SUV के रूप में उभर सकती है. यह SUV टाटा पंच EV, मारुति फ्रॉन्क्स जैसी कॉम्पैक्ट SUVs को टक्कर दे सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 01:55 PM (IST)

भारतीय ऑटो मार्केट में महिंद्रा की कारें काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. कंपनी की बोलेरो ने भारत में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में कंपनी अब इस गाड़ी को बड़ा अपडेट देने जा रही है. दरअसल, हाल ही में महिंद्रा बोलेरो की झलक देखने को मिली थी, जिसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी के बाहरी डिजाइन में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएंगे बल्कि असली अपग्रेड इसका इंटीरियर और फीचर्स हो सकते हैं. ऐसे में नई बोलेरो में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही ज्यादा सेफ्टी और कम्फर्ट मिलने की उम्मीद है.

Mahindra Bolero के स्पाइ शॉट्स में सामने आया कि नई बोलेरो में चौड़ी ग्रिल, मेटल बंपर मिलता है. इसके अलावा टेलगेट स्पेयर व्हील पुराने स्टाइल को बरकार रखे हुए है. गाड़ी में व्हील आर्च क्लैडिंग और टेलगेट पुराने स्टाइल को बरकरार रखे हुए है. यह गाड़ी अब भी सब-4 मीटर लंबाई में नजर आती है, जिससे इसे एसयूवी को टैक्स छूट का फायदा भी मिलता रहेगा.

Mahindra Bolero में मिलेंगे ये फीचर्स 

नई Mahindra Bolero के इंटीरियर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto एंड एप्प्ल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग और यूएसपी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि गाड़ी के पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. Mahindra Bolero में मौजूद 1.5L mHawk 75 टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 75 बीएचपी की पावर और 210एनएम का टॉर्क देता है. गाड़ी को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

कीमत और पोजिशनिंग की बात करें तो नई बोलेरो अब एक अफोर्डेबल 4WD SUV के रूप में उभर सकती है. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 14 लाख रुपये तक जा सकती है. यह SUV टाटा पंच EV, मारुति फ्रॉन्क्स और रेनॉ काइगर जैसी कॉम्पैक्ट SUVs को सीधी टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें:-

GST कटौती के बाद Maruti Dzire की बस इतनी रह गई कीमत, ये राइवल कारें भी मिल रहीं सस्ती 

Published at : 22 Sep 2025 01:55 PM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero New Mahindra Bolero Mahindra Bolero Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत का राफेल या पाकिस्तान के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर टाइफून, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
भारत का राफेल या PAK के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Update: Trump के वीजा कांड से भारत में मची तबाही लाखों लोगों के टूट गए सपने...सुनिए कहानी!
रामलीला में रावण का किरदार निभाएंगे आर्य बब्बर, दिल्ली के लाल किले में गूंजेगी हंसी
I Love Mohammed Protest: Uttarakhand के Kashipur में जुलूस हिंसक, Police पर पथराव, कई घायल!
बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का राफेल या पाकिस्तान के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर टाइफून, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
भारत का राफेल या PAK के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'ताकि तन-मन से पवित्र रहूं', पूनम पांडे ने 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का किया ऐलान, रामलीला में मंदोदरी के किरादर निभाने को लेकर कही ये बात
'तन-मन से पवित्र रहूं', पूनम पांडे ने 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का किया ऐलान
यूटिलिटी
Indian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
ट्रेंडिंग
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget