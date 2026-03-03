Hero Splendor या Bajaj Platina, एक लीटर पेट्रोल में कौन-सी बाइक देगी ज्यादा माइलेज?

भारतीय बाजार में Hero Splendor Plus और Bajaj Platina 100 दो सबसे पॉपुलर किफायती कम्यूटर बाइक्स हैं. अगर आप बेहतर माइलेज देने वाली और बजट फ्रेंडली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए मददगार हो सकती है. आइए जानते हैं कि इन दोनों बाइक्स में क्या अंतर है और कौन-सी बाइक आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर साबित हो सकती है?

कौन-सी बाइक है ज्यादा सस्ती?

Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत 74,902 से शुरू होती है और इसकी ऑन-रोड कीमत दिल्ली में लगभग 87,033 रुपये हैं. वहीं Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 66.015 रुपये हैं, जो Splendor Plus से सस्ती पड़ती है. अगर आपका बजट टाइट है, तो Platina 100 एक बेहतर शुरुआत हो सकती है.

एक लीटर में कौन जाएगी ज्यादा दूर?

Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के अनुसार लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके मुकाबले, Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है. हालांकि, कई यूजर्स के अनुसार, Platina 100 को यदि सही स्पीड पर चलाया जाए तो यह 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज भी दे सकती है. ऐसे में अगर आपका मुख्य फोकस फ्यूल एफिशिएंसी पर है, तो Platina 100 इस मामले में थोड़ी बेहतर साबित होती है.

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Harrier खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? खरीदने से पहले जानिए हिसाब

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Hero Splendor Plus में कई बेहतर फीचर्स- जैसे कि i3S इंजन स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, साइड स्टैंड अलार्म, पासिंग लाइट, हैलोजन हेडलैंप और पिलियन ग्रैबरेल मिलते हैं, यह बाइक 7 वेरिएंट्स और 7 रंग विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी सीट हाइट 1052mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर है. वहीं, Bajaj Platina 100 में राइड कंट्रोल स्विच, लंबी और आरामदायक सीट, हैलोजन हेडलैंप जैसे फीचर्स दिए गए हैं.





ये बाइक 4 रंगों और 2 वेरिएंट्स में आती है. Platina की सीट हाइट 1100mm है और इसका फ्यूल टैंक 11 लीटर का है. Platina का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा नरम है, जो लंबी दूरी और हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर विकल्प बनाता है. वहीं, Splendor Plus का क्लासिक डिजाइन और भरोसेमंद फीचर्स इसे रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर बनाते हैं

कौन-सी बाइक खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो क्लासिक डिजाइन के साथ आए, बढ़िया माइलेज दे, और जिसका ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क मजबूत हो, तो Hero Splendor Plus आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इसके अलावा इसमें मिलने वाली i3S जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाती है.

वहीं अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, लंबी और आरामदायक सीट को प्राथमिकता देते हैं और रोज लंबा सफर तय करते हैं या खराब सड़कों पर ज्यादा चलते हैं, तो Bajaj Platina 100 आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है.

ये भी पढ़ें:-

कम बजट में मिलता है लग्जरी लुक, डीजल-पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मॉडल में मौजूद है टाटा कर्व