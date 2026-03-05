हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHunter 350 से लेकर Yamaha R15 V4 तक, 2 लाख से कम में मिलती हैं ये शानदार बाइक्स

Hunter 350 से लेकर Yamaha R15 V4 तक, 2 लाख से कम में मिलती हैं ये शानदार बाइक्स

अगर आप 2 लाख से कम बजट में कोई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप किसी शानदार बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 2 लाख रुपये तक है तो यह खबर आपके काम आ सकती है. इस बजट में आपको स्ट्रीटफाइटर्स से रेट्रो क्रूजर्स और हाई-टेक स्पोर्ट्स बाइक्स के बेहतरीन ऑप्शन्स मिल जाते हैं. इन बाइक्स में टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों की बाइक शामिल हैं. आइए उन टॉप 5 बाइक्स के बारे में जानते हैं जो परफॉर्मेंस और लुक के मामले में मार्केट में छाई हुई हैं. 

Royal Enfield Hunter 350

पहली बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर है और शहर में चलाने के लिए कोई हल्की बाइक चाहते हैं तो Hunter 350 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं. यह रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती और हल्की मोटरसाइकिल है, जिसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये के बीच है. 

Bajaj Pulsar NS400Z

दूसरी बाइक Bajaj Pulsar NS400Z है, जो कि कम कीमत और ज्यादा पावर के लिए जानी जाती है. यह बाइक सिर्फ 1.85 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ मिलती है और 373 सीसी इंजन की पावर देती है. बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो आमतौर पर महंगी बाइक्स में आपको दिए जाते हैं. 

TVS Ronin

तीसरी बाइक TVS Ronin है, जोकि इस सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है. इसमें स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और क्रूजप का यूनीक डिजाइन मिलता है. बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स जैसे वॉइस असिस्टेंस, टर्न-बॉय-टर्न नेविगेशन और अलग-अलग ABS मोड्स मिलते हैं. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख से 1.60 लाख रुपये के बीच है. 

Yamaha R15 V4

इसके अलावा चौथी बाइक Yamaha R15 V4 भारत की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक है. इसका डिजाइन यामाहा बड़ी बाइक्स से प्रेरित है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 1.66 लाख रुपये से शुरू होकर 1.74 लाख रुपये के बीच है. 

Yamaha Mt-15

युवाओं के बीच Yamaha Mt-15 का जबरदस्ट क्रेज है, जिसकी कीमत 1.55 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 1.74 लाख रुपये के बीच रहती है. इसे यामाहा R15 का नेकेड वर्जन भी कहा जा सकता है. यह बाइक चलाने में बेहद हल्की है. 

यह भी पढ़ें:-

आते ही सुपरहिट हुई Tata Sierra! चंद दिनों में 10000 के पार हुई सेल, जानिए राइवल्स और कीमत

Published at : 05 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Yamaha R15 V4 Yamaha MT 15 Hunter 350
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hunter 350 से लेकर Yamaha R15 V4 तक, 2 लाख से कम में मिलती हैं ये शानदार बाइक्स
Hunter 350 से लेकर Yamaha R15 V4 तक, 2 लाख से कम में मिलती हैं ये शानदार बाइक्स
ऑटो
आते ही सुपरहिट हुई Tata Sierra! चंद दिनों में 10000 के पार हुई सेल, जानिए राइवल्स और कीमत
आते ही सुपरहिट हुई Tata Sierra! चंद दिनों में 10000 के पार हुई सेल, जानिए राइवल्स और कीमत
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 700 KM से ज्यादा, ये है देश की सबसे सस्ती बाइक, जानें कीमत और फीचर्स
फुल टैंक में चलेगी 700 KM से ज्यादा, ये है देश की सबसे सस्ती बाइक, जानें कीमत और फीचर्स
ऑटो
गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?
गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget