Hunter 350 से लेकर Yamaha R15 V4 तक, 2 लाख से कम में मिलती हैं ये शानदार बाइक्स

अगर आप किसी शानदार बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 2 लाख रुपये तक है तो यह खबर आपके काम आ सकती है. इस बजट में आपको स्ट्रीटफाइटर्स से रेट्रो क्रूजर्स और हाई-टेक स्पोर्ट्स बाइक्स के बेहतरीन ऑप्शन्स मिल जाते हैं. इन बाइक्स में टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों की बाइक शामिल हैं. आइए उन टॉप 5 बाइक्स के बारे में जानते हैं जो परफॉर्मेंस और लुक के मामले में मार्केट में छाई हुई हैं.

Royal Enfield Hunter 350

पहली बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर है और शहर में चलाने के लिए कोई हल्की बाइक चाहते हैं तो Hunter 350 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं. यह रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती और हल्की मोटरसाइकिल है, जिसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये के बीच है.

Bajaj Pulsar NS400Z

दूसरी बाइक Bajaj Pulsar NS400Z है, जो कि कम कीमत और ज्यादा पावर के लिए जानी जाती है. यह बाइक सिर्फ 1.85 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ मिलती है और 373 सीसी इंजन की पावर देती है. बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो आमतौर पर महंगी बाइक्स में आपको दिए जाते हैं.

TVS Ronin

तीसरी बाइक TVS Ronin है, जोकि इस सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है. इसमें स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और क्रूजप का यूनीक डिजाइन मिलता है. बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स जैसे वॉइस असिस्टेंस, टर्न-बॉय-टर्न नेविगेशन और अलग-अलग ABS मोड्स मिलते हैं. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख से 1.60 लाख रुपये के बीच है.

Yamaha R15 V4

इसके अलावा चौथी बाइक Yamaha R15 V4 भारत की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक है. इसका डिजाइन यामाहा बड़ी बाइक्स से प्रेरित है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 1.66 लाख रुपये से शुरू होकर 1.74 लाख रुपये के बीच है.

Yamaha Mt-15

युवाओं के बीच Yamaha Mt-15 का जबरदस्ट क्रेज है, जिसकी कीमत 1.55 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 1.74 लाख रुपये के बीच रहती है. इसे यामाहा R15 का नेकेड वर्जन भी कहा जा सकता है. यह बाइक चलाने में बेहद हल्की है.

