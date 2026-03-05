हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देशभर में शुरू हुई इस दमदार 7 सीटर कार की डिलीवरी, कीमत 5.65 लाख से शुरू, जानें फीचर्स

निसान ने अपनी 7 सीटर कार Nissan Gravite की डिलीवरी देशभर में शुरू कर दी है. आइए इसकी कीमत, फीचर्स, इंजन, माइलेज और कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

निसान ने अपनी नई 7 सीटर कार Gravite को भारत में लॉन्च कर दिया है और अब इसकी डिलीवरी भी देशभर में शुरू हो चुकी है. इस कार की शुरुआती कीमत 5.65 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह चार मीटर से कम लंबाई वाली कॉम्पैक्ट एमपीवी है,जो रेनॉल्ट ट्राइबर पर बेस्ड है, लेकिन इसमें निसान की अलग पहचान देखने को मिलती है. कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए यह कार एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

निसान Gravite का डिजाइन

निसान Gravite का लुक काफी अट्रैक्टिव और दमदार है. कार के सामने की तरफ निसान की खास वी-मोशन ग्रिल दी गई है. इसके साथ पतली हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगी हैं, जो इसे मॉडर्न लुक देती हैं. बोनट पर Gravite का नाम लिखा है, जिससे इसकी पहचान और मजबूत होती है. बंपर में सिल्वर रंग की सजावट और स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे थोड़ा स्पोर्टी और मजबूत लुक देती है. साइड से देखने पर इसमें 15 इंच के नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील और रूफ रेल मिलती है. पीछे की तरफ शार्प टेललाइट्स दी गई हैं, जिन्हें एक क्रोम पट्टी से जोड़ा गया है. बीच में निसान का लोगो और Gravite की ब्रांडिंग भी दी गई है. यह कार पांच रंगों में मिलती है, जिनमें फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लैक, ब्लेड सिल्वर, मेटैलिक ग्रे और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं.

निसान Gravite का केबिन और फीचर्स

कार के अंदर सात लोगों के बैठने की सुविधा दी गई है. इसका केबिन काले और सफेद कलर की थीम में तैयार किया गया है. सीटों पर खास सिलाई डिजाइन और मुलायम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर का लुक प्रीमियम लगता है. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और सामने 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. सेंटर में 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह कार फैमिली के डेली यूज  के लिए आरामदायक और बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है.

निसान Gravite का इंजन और माइलेज

निसान Gravite में 1.0 लीटर का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 71 हॉर्सपावर की ताकत और 96 एनएम टॉर्क देता है. इसमें पांच स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. मैनुअल वेरिएंट की माइलेज 19.3 किमी प्रति लीटर और एएमटी की 19.6 किमी प्रति लीटर है. कंपनी ने बताया है कि आगे चलकर इसका सीएनजी वर्जन भी लाया जाएगा.

