2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Harrier खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? खरीदने से पहले जानिए हिसाब
Tata Motors की SUV Harrier का बेस वेरिएंट सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर खरीदा जा सकता है. इसके बाद हर महीने कितनी EMI देनी होगी, आइए पूरा हिसाब जानते हैं.
अगर आप भी एक बेहतर मिड-साइज SUV लेने का मन बना रहे हैं और आपकी पसंद Tata Harrier है, तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको बताएंगे कि Tata Harrier के बेस वेरिएंट को 2 लाख की डाउन पेमेंट देकर खरीदने पर हर महीने कितनी EMI देनी होगी और कुल कितना खर्च आ सकता है. साथ ही जानेंगे कि इस गाड़ी का मुकाबला किन दूसरी गाड़ियों से होता है.
कितनी है कार की एक्स-शोरूम कीमत?
- Tata Motors की यह SUV अपने दमदार लुक और सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.89 लाख रुपये है, लेकिन जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में इसे खरीदते हैं, तो इसमें RTO टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस जुड़ जाते हैं. इस वजह से इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 15.16 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इसमें लगभग 1.28 लाख का RTO चार्ज, 60,193 रुपये का इंश्योरेंस और 12,890 के दूसरे चार्जेस शामिल हैं.
2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI?
- अगर आप सिर्फ 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको बैंक से लगभग 12.89 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. मान लीजिए आपको बैंक से 9% ब्याज दर पर यह लोन 4 साल (48 महीने) की अवधि के लिए मिलता है, तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 32,093 रुपये होगी. इसका मतलब है कि बिना ज्यादा जेब पर बोझ डाले आप इस SUV को आसान किस्तों में खरीद सकते हैं.
किन गाड़ियों से है Tata Harrier का मुकाबला?
- Tata Harrier मिड-साइज SUV सेगमेंट की एक बड़ी खिलाड़ी है. इसका मुकाबला अपनी ही गाड़ी Tata Safari के साथ-साथ Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Mahindra Scorpio, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Hector, और Honda Elevate जैसी दमदार गाड़ियों से होता है. Harrier अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स और रोड प्रेजेंस के चलते ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.
