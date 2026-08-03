बस थोड़ा-सा इंतजार, Royal Enfield ला रही ये शानदार बाइक्स

रॉयल एनफील्ड आने वाले समय में भारतीय बाजार में कई नई और शानदार बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी सिर्फ अपनी मौजूदा बाइक्स को अपडेट नहीं कर रही, बल्कि बड़े इंजन, एडवेंचर टूरिंग और पहली इलेक्ट्रिक बाइक जैसे नए सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है.

आने वाले महीनों में Royal Enfield की कई नई बाइक्स देखने को मिल सकती हैं, जिनमें Himalayan 750, Continental GT-R 750, Interceptor 750, Electric Scrambler और नई Himalayan Electric जैसी बाइक शामिल हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Himalayan 750

Royal Enfield अपनी लोकप्रिय एडवेंचर बाइक Himalayan का बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. नई Himalayan 750 में पहले से बड़ा लगभग 750cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लंबी दूरी की यात्रा और ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर परफॉर्म करेगा.

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें बड़ा फ्यूल टैंक, लंबा विंडस्क्रीन, अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क, डुअल फ्रंट डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें मॉडर्न TFT डिस्प्ले, नेविगेशन और कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

Continental GT-R 750

Royal Enfield अपनी कैफे रेसर लाइनअप को भी अपग्रेड करने की तैयारी में है. नई Continental GT-R 750 में भी लगभग 750cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलने की उम्मीद है. इसका डिजाइन पहले की GT 650 जैसा रहेगा, लेकिन इसे ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिलेगा.

बाइक में नए एलॉय व्हील्स, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन और अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है. यह बाइक उन लोगों के लिए खास होगी जो स्पोर्टी स्टाइल के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं.

Interceptor 750

Royal Enfield अपनी सबसे पॉपुलर रेट्रो बाइक Interceptor का भी बड़ा इंजन वाला मॉडल ला सकती है. नई Interceptor 750 का डिजाइन क्लासिक रेट्रो स्टाइल में ही रहेगा, लेकिन इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन मिलने से हाईवे राइडिंग और लंबी यात्राएं पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएंगी. कंपनी इसमें बेहतर सीट, नया सस्पेंशन, ज्यादा आरामदायक राइडिंग पोजिशन और नए फीचर्स जोड़ सकती है. इससे यह बाइक रोजाना की राइडिंग के साथ-साथ टूरिंग के लिए भी बेहतर ऑप्शन बन सकती है.

Royal Enfield Flying Flea S6 Electric Scrambler पर भी काम कर रही है, जिसमें रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न इलेक्ट्रिक तकनीक का शानदार मेल देखने को मिल सकता है. इस बाइक में LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड फीचर्स और लंबी रेंज देने वाला बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. इसका डिजाइन स्क्रैम्बलर स्टाइल का होगा, जिससे यह शहर और ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट हो सकती है.

Himalayan Electric

Royal Enfield अपनी पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक Himalayan Electric पर भी तेजी से काम कर रही है. कंपनी इस कॉन्सेप्ट बाइक की झलक पहले ही दिखा चुकी है. इसमें एडवेंचर टूरिंग को ध्यान में रखकर लंबा सस्पेंशन, मजबूत चेसिस और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें मॉडर्न बैटरी तकनीक, फास्ट चार्जिंग, डिजिटल TFT डिस्प्ले, नेविगेशन और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं. यह बाइक उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो बिना पेट्रोल के भी एडवेंचर राइडिंग का फील लेना चाहते हैं.

अलग-अलग समय में लॉन्चिंग की उम्मीद

इन सभी नई Royal Enfield बाइक्स को कंपनी अलग-अलग समय पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. सबसे पहले Himalayan 750 और 750cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड दूसरे मॉडल आने की उम्मीद है, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक्स को थोड़ा बाद में पेश किया जा सकता है. नए इंजन, मॉडर्न फीचर्स और एडवांस तकनीक को देखते हुए इनकी कीमत मौजूदा 650cc मॉडल्स से ज्यादा रहने की उम्मीद है.

नई Royal Enfield बाइक्स के आने से ग्राहकों को ज्यादा पावर, बेहतर तकनीक और मॉडर्न फीचर्स का फायदा मिलेगा. एडवेंचर राइडिंग पसंद करने वालों के लिए Himalayan 750 और Himalayan Electric नए ऑप्शन बन सकते हैं, जबकि रेट्रो और कैफे रेसर स्टाइल पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए Interceptor 750 और Continental GT-R 750 आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

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