इंडोनेशिया के बाद अब भारत में लॉन्च होगी नई XL6, जानें खासियत

अगर आप Maruti Suzuki XL6 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इंडोनेशिया में नई Suzuki XL7 से पर्दा उठ चुका है. अब माना जा रहा है कि भारत में भी जल्द नई XL6 फेसलिफ्ट लॉन्च की जा सकती है. नई कार में पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. हालांकि इसके इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशिया में पेश की गई नई XL7 के बाद भारत में नई XL6 अगले साल लॉन्च की जा सकती है. भारतीय बाजार में कंपनी XL6 नाम को ही बरकरार रख सकती है. हालांकि लॉन्च डेट और कीमत को लेकर अभी तक Maruti Suzuki की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

क्या है गाड़ी में बड़ा बदलाव?

नई XL7 का सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिलता है. इसमें पहले की तुलना में बड़ा और ज्यादा बोल्ड फ्रंट ग्रिल दिया गया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. यह नया ग्रिल कार को पहले से ज्यादा मजबूत और SUV जैसा लुक देता है. इसके साथ नए डिजाइन की हेडलाइट्स भी दी गई हैं, जिससे फ्रंट प्रोफाइल ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश नजर आती है.

कार के साइड और रियर हिस्से में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं. हालांकि ब्लैक अलॉय व्हील्स और कुछ छोटे कॉस्मेटिक अपडेट इसकी रोड प्रेजेंस को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हैं. नई XL7 पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक दिखाई देती है.

नई XL7 के इंटीरियर में भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं. केबिन की ऑल-ब्लैक थीम पहले की तरह बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें नए ट्रिम और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इससे केबिन पहले से ज्यादा मॉडर्न महसूस होता है.

गाड़ी में मिलेंगे ये फीचर्स

भारत में आने वाली नई XL6 में कंपनी बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. इसके साथ 360-डिग्री कैमरे की डिस्प्ले क्वालिटी भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है. बाकी केबिन लेआउट और सीटिंग स्पेस में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह नई कार नहीं बल्कि फेसलिफ्ट मॉडल होगी.

नई XL6 के इंजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें मौजूदा पेट्रोल इंजन ही मिलने की उम्मीद है, जो अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग फील पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है.

हालांकि कंपनी इसमें अपडेटेड CNG वेरिएंट भी पेश कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होगा, जो कम रनिंग कॉस्ट वाली फैमिली कार चाहते हैं.

अगले साल भारत में हो सकती है लॉन्च

इंडोनेशिया में पेश की गई नई XL7 को देखकर माना जा रहा है कि यही मॉडल भारत में नई Maruti XL6 के रूप में लॉन्च किया जा सकता है. भारतीय बाजार में कंपनी XL6 नाम को ही जारी रख सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फेसलिफ्ट मॉडल को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है. नए डिजाइन और एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से इसकी कीमत में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

अगर नई XL6 भारत में लॉन्च होती है, तो ग्राहकों को पहले से ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे। वहीं भरोसेमंद पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन इसे फैमिली कार खरीदने वालों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं. डिजाइन और फीचर्स में हुए बदलाव बाजार में कॉम्पीटिशन को भी मजबूत करेंगे. साथ ही नए डिजाइन और फीचर्स के साथ आने वाली यह कार ग्राहकों को पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक, बेहतर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सुविधाओं के साथ मिलेगी.

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