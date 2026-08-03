Auto Awards में छाईं ये 3 धांसू कारें, जानें किसने जीता खिताब?

ABP Live Auto Awards: हमारे देश में भी अब लग्जरी कारों की डिमांड खूब है. क्योंकि, अब भारतीय ग्राहक भी इन गाड़ियों पर दांव लगा रहे हैं और प्रीमियम फील ले रहे हैं. जिसके चलते अब कार कंपनियां भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन मॉडल्स भारत में लॉन्च कर रही हैं. इस बीच देश के सबसे प्रतिष्ठित एबीपी लाइव ऑटो अवार्ड्स का आयोजन किया गया. इस खास अवार्ड शो में तीन ऐसी कारों भी थी जिन्होंने अपनी रफ्तार, डिजाइन और बेहतरीन हैंडलिंग से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

बता दें कि, इन तीनों गाड़ियों ने परफॉर्मेंस कैटेगरी में अलग-अलग खिताब जीतकर ऑटो जगत में अपना दबदबा कायम किया है. जूरी में शामिल देश के जाने-माने ऑटो एक्सपर्ट्स भी इन कारों की परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित नजर आए. भारतीय ग्राहकों का लग्जरी के साथ-साथ रफ्तार की तरफ बढ़ता यह रुझान दिखाता है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस कारों का मार्केट सिर्फ सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह देश के प्रीमियम ऑटो सेगमेंट का एक बड़ा और अहम हिस्सा बनने जा रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि, इस अवार्ड में किन गाड़ियों ने बाजी मारी.

यह कार बनी परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर

आपको बता दें कि, अवार्ड सेरेमनी में जर्मन कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन की मशहूर हैचबैक गोल्फ जीटीआई का पूरी तरह से जलवा देखने को मिला. जूरी मेंबर्स ने इस कार की बेजोड़ हैंडलिंग, सस्पेंशन और ड्राइविंग कंट्रोल से प्रभावित होकर इसे परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर के बड़े खिताब से नवाजा. सड़क पर यह कार जिस सटीकता और कंट्रोल के साथ चलती है उसने हर टेस्ट में इसे बाकी सभी गाड़ियों से काफी आगे रखा.

वहीं, भारत में इस कार की मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च होते ही इसके सभी यूनिट्स पूरी तरह से बिक चुके हैं. कंपनी अब इस साल के अंत तक भारतीय खरीदारों के लिए गोल्फ जीटीआई का नया स्टॉक लाने की तैयारी कर रही है जिसकी डिलीवरी बहुत जल्द शुरू होगी.





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ऑडी RSQ8 का भी रहा दबदबा

बता दें कि, बड़ी गाड़ियों और दमदार इंजन के शौकीनों के लिए ऑडी की विशालकाय एसयूवी आरएसक्यू8 सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है. अवार्ड्स के दौरान ऑडी आरएसक्यू8 ने अपने तूफानी परफॉर्मेंस से जूरी के सभी सदस्यों को हैरान कर दिया और परफॉर्मेंस एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया. इतने बड़े और भारी साइज के बावजूद यह गाड़ी सड़क पर जिस तरह से बैलेंस बनाकर चलती है और अचानक अपनी स्पीड पकड़ती है वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

वहीं, ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एसयूवी ने अपने सेगमेंट में परफॉर्मेंस और लग्जरी का एक नया बेंचमार्क बनाया है. अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें सुपरकार जैसी पावर हो और साथ ही एक बड़ी एसयूवी का कम्फर्ट मिले तो यह कार सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होती है.

इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस में MG साइबरस्टर ने मारी बाजी

वहीं, अवार्ड शो में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का खिताब एमजी की नई साइबरस्टर कार बनी. अपनी तीखी स्पोर्ट्स कार डिजाइन और बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पैकेज की वजह से एमजी साइबरस्टर ने इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस कार का प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किया. आमतौर पर ईवी गाड़ियों को सिर्फ रेंज और बचत से जोड़कर देखा जाता है.

लेकिन इस स्पोर्ट्स कार ने इलेक्ट्रिक मोटर की इंस्टेंट पावर को एक असली रेस कार के अनुभव में बदल दिया है. कम मेंटेनेंस कॉस्ट और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यह गाड़ी वो सारे रोमांच देती है जो एक पेट्रोल स्पोर्ट्स कार में मिलते हैं. जबकि जूरी ने इसकी स्टाइलिंग और ड्राइविंग डायनामिक्स को बहुत ज्यादा सराहा है.





कार प्रेमियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय?

बता दें कि, एबीपी लाइव ऑटो अवार्ड्स में इन तीन धांसू कारों की जीत यह साफ संकेत देती है कि भारत में ऑटो उत्साही लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही रोमांचक होने वाला है. अब भारतीय ग्राहक सिर्फ माइलेज या कम कीमत देखकर गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं. बल्कि उन्हें गाड़ी चलाने का असली मजा, रफ्तार और बेहतर सुरक्षा भी चाहिए.

कार बनाने वाली कंपनियां भी इस बदलाव को अच्छे से समझ रही हैं और अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से एक से बढ़कर एक मॉडल कारें भारतीय बाजार में ला रही हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये कारें शोरूम में आते ही बहुत तेजी से बिक रही हैं. आने वाले दिनों में गोल्फ जीटीआई, ऑडी आरएसक्यू8 और एमजी साइबरस्टर जैसी कई और शानदार परफॉर्मेंस गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी.

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