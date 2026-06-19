हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?

बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?

Audi A6 Allroad Plug-in Hybrid: इस कार में बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करके इलेक्ट्रिक मोड में यूज किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम करना शुरू कर देता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

जर्मन कार निर्माता कंपनी Audi ने अपनी नई A6 Allroad Plug-in Hybrid कार पेश की है. यह कार उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों का फायदा एक साथ चाहते हैं. कंपनी ने इसमें शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने की कोशिश की है. यही वजह है कि यह कार लंबी दूरी के सफर और रोजाना यूज के लिए बेस्ट मानी जा रही है. 

नई Audi A6 Allroad PHEV में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. दोनों मिलकर कार को शानदार पावर देते हैं. प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक की वजह से कार कुछ दूरी तक केवल बिजली से भी चलाई जा सकती है. इससे फ्यूल की खपत कम होती है और पॉल्यूशन भी घटता है. जिन लोगों की रोजाना ड्राइविंग कम होती है, वे कई बार बिना पेट्रोल खर्च किए भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक मोड में किया जा सकता है यूज

Audi की इस कार में बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करके इलेक्ट्रिक मोड में यूज किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम करना शुरू कर देता है. इससे लंबी दूरी के सफर में रेंज की चिंता नहीं रहती, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों में कई बार देखने को मिलती है.

Audi A6 Allroad का डिजाइन भी काफी मॉडर्न है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और मजबूत बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है. गाड़ी का लुक प्रीमियम होने के साथ ही स्पोर्टी भी नजर आता है. हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम गाड़ी को खराब सड़कों और लंबे सफर के लिए भी बेहतर बनाते हैं.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

इस ऑडी कार के इंटीरियर में लग्जरी का खास ध्याaन रखा गया है. इसमें बड़ी डिजिटल स्क्रीन, प्रीमियम सीटें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार काफी तेज रफ्तार पकड़ सकती है. कंपनी ने इसमें दमदार इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, जिससे तेज एक्सीलरेशन और स्मूद ड्राइविंग का फील मिलता है. 

यह भी पढ़ें:- लोक अदालत में क्यों लगानी लाइनें जब ईवनिंग कोर्ट में आसानी से निपट जाएंगे चालान, जानिए डिटेल 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Audi India AUDI A6 Audi A6 Allroad Audi A6 Top Speed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?
बिना पेट्रोल के भी चल सकती है Audi की ये कार, दमदार लुक के साथ जानें कैसी है परफॉर्मेंस?
ऑटो
How To Buy A Helmet: हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती
हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले चेक करें ये चीज, कभी न करिएगा ये गलती
ऑटो
अब लग्जरी कार खरीदने का सपना होगा पूरा, 15 जुलाई से सस्ती होने जा रहीं गाड़ियां, जानें डिटेल्स
अब लग्जरी कार खरीदने का सपना होगा पूरा, 15 जुलाई से सस्ती होने जा रहीं गाड़ियां, जानें डिटेल्स
ऑटो
न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, इतने हजार रुपये में मिल जाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर
न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, इतने हजार रुपये में मिल जाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget