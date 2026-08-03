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हिंदी न्यूज़ऑटोClutch Usage Mistakes: बार-बार क्लच दबाकर चलाते हैं गाड़ी, इससे कितना नुकसान?

Clutch Usage Mistakes: बार-बार क्लच दबाकर चलाते हैं गाड़ी, इससे कितना नुकसान?

Clutch Usage Mistakes: आधा क्लच रखना, ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाना और अचानक क्लच छोड़ना, यह आदतें क्लच प्लेट को जल्दी खराब कर सकती हैं, जबकि सही इस्तेमाल से कार लंबा चल सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 03 Aug 2026 11:40 AM (IST)
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Clutch Usage Mistakes: ट्रैफिक में फंसे हों या सिग्नल पर रुके हों, बहुत से लोगों की आदत होती है क्लच पर पैर टिकाए रखने की. यह आदत भले ही मामूली लगे, लेकिन गाड़ी की सेहत पर इसका असर काफी गहरा पड़ता है. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर सावधानी से गाड़ी चलाई जाए तो क्लच प्लेट 80 हजार से 1 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती है, लेकिन गलत ड्राइविंग आदतों की वजह से यही प्लेट 30 हजार किलोमीटर से भी पहले जवाब दे सकती है.

आधा क्लच रखना है सबसे बड़ी गलती

सबसे आम गलती है, गियर बदलने के बाद भी पैर क्लच पर ही टिकाए रखना. इससे क्लच पूरी तरह न तो जुड़ता है, न पूरी तरह अलग होता है, जिससे प्लेट के बीच लगातार घिसाव होता रहता है. यही आदत धीरे-धीरे प्लेट को जला देती है और इसकी लाइफ काफी कम कर देती है

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बार बार क्लच दबाना पड़ता है भारी

शहरों के जाम में बार बार रुकना और चलना आम बात है, और यहीं पर ज्यादातर लोग क्लच का ओवरयूज कर बैठते हैं. सही तरीका यह है कि गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक और गियर का इस्तेमाल किया जाए, न कि सिर्फ क्लच के भरोसे गाड़ी को धीमा करने की कोशिश हो. लगातार क्लच दबाने छोड़ने से प्लेट पर दबाव बढ़ता है, जो लंबे समय में नुकसानदेह साबित होता है.

गियर बदलते वक्त क्लच पूरा दबाना जरूरी

बहुत से ड्राइवर गियर बदलते समय क्लच को पूरी तरह नहीं दबाते, जिससे क्लच प्लेट के साथ साथ गियरबॉक्स पर भी असर पड़ता है. सही तरीका यही है कि गियर बदलते वक्त क्लच को आखिर तक दबाएं, और गियर लगने के बाद इसे धीरे-धीरे छोड़ें, अचानक नहीं.

अचानक क्लच छोड़ना भी है नुकसानदायक

खासकर पहाड़ी इलाकों में गियर डाउन करते वक्त अचानक क्लच छोड़ देना क्लच प्लेट पर झटका देता है, जिससे यह जल्दी घिस जाती है. इसी तरह गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करना या गलत गियर का इस्तेमाल करना भी क्लच पर अतिरिक्त दबाव डालता है.

इन आदतों से बढ़ेगी गाड़ी की उम्र

ड्राइविंग के दौरान क्लच पर पैर टिकाकर रखने की आदत छोड़ दें. ढलान पर गाड़ी रोकने के लिए केवल क्लच का सहारा न लें, बल्कि ब्रेक और हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें. समय समय पर क्लच सिस्टम की जांच कराते रहें और अगर क्लच से आवाज, कंपन या फिसलने जैसी समस्या महसूस हो तो तुरंत सर्विस सेंटर पर जांच करवाएं. सही ड्राइविंग तकनीक अपनाने से न सिर्फ क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ती है, बल्कि इंजन की कार्यक्षमता भी बेहतर बनी रहती है और लंबे समय तक महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

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Published at : 03 Aug 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Car Tips Car Clutch Tips Clutch Plate Damage Clutch Usage Mistakes
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