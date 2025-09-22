GST कटौती का असर, आज से 55 हजार रुपये में मिल रही बाइक, जानिए कितना होगा फायदा?

भारत में आज यानी 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. ऐसे में देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी Hero MotoCorp ने अपने वाहनों की कीमत में 15 हजार 743 रुपये की कटौती का ऐलान किया है. अब कंपनी की सबसे सस्ती बाइक Hero HF Deluxe की कीमत में 5 हजार 805 रुपये की कटौती की गई है. ऐसे में अब इस बाइक की कीमत 54 हजार 933 रुपये से शुरू होती है.

कौन-सी बाइक्स हुईं सस्ती?

Hero HF Deluxe की कीमत पहले 60 हजार 738 रुपये थी, जिसके बाद अब बाइक 10 फीसदी जीएसटी कटौती के साथ खरीदी जा सकती है. इसके अलावा कंपनी ने अपनी मोस्ट सेलिंग बाइक Hero Splendor Plus के दाम 6 हजार 820 रुपये तक घटा दिए हैं. अब इस बाइक की शुरुआती कीमत 73 हजार 346 रुपये हो गई है. जो पहले 80 हजार 166 रुपये हुआ करती थी.

Bajaj Auto ने किया कटौती का ऐलान

इसके अलावा बजाज ऑटो ने अपने दोपहिया वाहनों की कीमत में 20 हजार रुपये की कटौती का ऐलान किया है. कंपनी की सबसे सस्ती बाइक Bajaj CT 110X की कीमत में 6500 रुपये की कटौती की गई है. अब इस बाइक की शुरुआती कीमत 61 हजार रुपये हो गई है, जो कि पहले 67 हजार 561 रुपये हुआ करती थी, इसके अलावा बजाज पल्सर की कीमत में भी 8 हजार रुपये की कटौती देखने को मिल रही है.

Yamaha मोटर का जीएसटी कट

यामाहा मोटर ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों में भी कटौती का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने स्कूटर और बाइक की रेंज में 17 हजार 581 रुपये की कटौती का ऐलान किया है. इसके अलावा कंपनी अपने कुछ मॉडल्स पर इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है.

Yamaha की मशहूर स्पोर्ट बाइक R15 की कीमत 15 हजार 761 रुपये घटा दी गई है. अब बाइक की शुरुआती कीमत 1.74 लाख रुपये के करीब है..

