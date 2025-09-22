हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST 2.0: आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कारें, GST कटौती के बाद कीमत रह गई इतनी

GST 2.0: आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कारें, GST कटौती के बाद कीमत रह गई इतनी

New GST Rates in Auto Industry: नया GST स्लैब लागू होने के बाद अब भारत में Maruti S-Presso सबसे सस्ती कार बन गई है. इस कार के साथ Alto K10, Kwid, Tiago और Celerio भी कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 09:51 AM (IST)

भारत  में नवरात्रि के पहले दिन आज यानी 22 सितंबर 2025 से नई GST स्लैब लागू होने के बाद कारों की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल रही है. इस बदलाव ने न सिर्फ कार खरीदने वालों को फायदा पहुंचाया है बल्कि देश की सबसे सस्ती कारों की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव कर दिया है. अब भारत की सबसे सस्ती कार Maruti Alto K10 नहीं बल्कि Maruti S-Presso बन गई है. इसकी कीमत सिर्फ 3.50 लाख से शुरू होती है. आइए जानते हैं उन 5 कारों के बारे में जो अब 5 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं.

Maruti S-Presso – 3.49 लाख से शुरू

  • Maruti S-Presso अब देश की सबसे सस्ती कार है. पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.26 लाख थी, जो अब घटकर 3.49 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को करीब 76,600 का फायदा हुआ है. कीमत में लगभग 18% कटौती के बाद यह बजट सेगमेंट में सबसे डिमांडिंग कार बन चुकी है.

Maruti Alto K10 

  • Maruti Alto K10 पहले भारत की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है. इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 की बचत हो रही है. Alto K10 अब भी अपनी किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर है.

Renault Kwid

  • Renault Kwid अब देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000  रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. SUV जैसी स्टाइलिंग और बजट-फ्रेंडली कीमत इसे एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है.

Tata Tiago 

  • Tata Tiago देश की चौथी सबसे सस्ती कार है. पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. दमदार बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक्स के कारण Tiago इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी कार है.

Maruti Celerio 

  • Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.

  • बता दें कि नई GST स्लैब लागू होने के बाद Maruti S-Presso 3.50 लाख से शुरू होकर देश की सबसे सस्ती कार बन गई है. इसके साथ Alto K10, Kwid, Tiago और Celerio जैसी कारें भी अब 5 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं. अगर आप बजट में नई कार खरीदना चाहते हैं, तो ये सही समय है.

Published at : 22 Sep 2025 09:19 AM (IST)
Tags :
Discount Renault Kwid Tata Tiago Alto K10 GST Cut
