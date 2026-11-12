BS VII Rules For Two Wheeler: भारत में अब पहले के मुकाबले प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है. जिसके चलते सरकार इसे कम करने के लिए कई तरह के नियमों को लागू किया है. इस बीच खबर आ रही है कि कारों के साथ-साथ अब दोपहिया वाहनों पर भी अगले स्टेज के Bharat Stage-VII लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है.

बता दें कि यूरो-7 मानकों की तर्ज पर तैयार किए जा रहे ये नए नियम भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव साबित होने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कि दोपहिया वाहनों के लिए ये नियम कितने सख्त होंगे और आम ग्राहकों की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.

कब से लागू होंगे BS-VII?

जानकारी दें दे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की प्रस्तावित योजना के तहत देश में BS-VII मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. अप्रैल 2029 से नई कारों और कमर्शियल वाहनों पर ये नियम लागू होंगे. जिसके बाद दोपहिया वाहनों के लिए भी इसकी अंतिम अधिसूचना और तारीखें तय की जाएगी. वहीं सरकार का टारगेट है कि 2035 तक पूरे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरी तरह से स्वच्छ और अल्ट्रा-लो एमिशन मानकों पर शिफ्ट कर दिया जाए.

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कितनी होगी सख्ती?

बता दें कि BS-VII नियम केवल एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं रहेंगे. नए नियमों के मुताबिक दोपहिया वाहनों में ये बदलाव देखने को मिलेंगे:

रियल-टाइम ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग: बाइक्स में ऐसे एडवांस सेंसर लगाए जाएंगे जो सफर के दौरान लगातार रियल-टाइम प्रदूषण लेवल की निगरानी करेंगे.

बाइक्स में ऐसे एडवांस सेंसर लगाए जाएंगे जो सफर के दौरान लगातार रियल-टाइम प्रदूषण लेवल की निगरानी करेंगे. सूक्ष्म कणों पर लगाम : नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ-साथ 10 नैनोमीटर तक के बेहद बारीक प्रदूषक कणों को भी कंट्रोल किया जाएगा.

: नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ-साथ 10 नैनोमीटर तक के बेहद बारीक प्रदूषक कणों को भी कंट्रोल किया जाएगा. इंजन कैलिब्रेशन: कंपनियों को फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कैटेलिटिक कन्वर्टर को पूरी तरह से अपग्रेड करना होगा.

कीमतों पर क्या होगा असर?

बता दें कि ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि BS-VII तकनीक, नए सेंसर्स और अपग्रेडेड कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाने की वजह से टू-व्हीलर कंपनियों की निर्माण लागत बढ़ेगी. इसके चलते भविष्य में नई बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

हालांकि राहत की बात यह है कि मौजूदा BS-6 बाइक मालिकों को अपनी गाड़ियां बदलने या किसी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं होगी. यह नियम केवल नए बनने वाले वाहनों पर ही लागू होगा.

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