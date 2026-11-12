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हिंदी न्यूज़ऑटोVespa Electric Scooter: Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त

Vespa Electric Scooter: Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त

Vespa Electric Scooter: इटैलियन ब्रांड वेस्पा ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स Primavera और Sprint S से पर्दा उठा दिया है. जानिए इनके रेट्रो डिजाइन, रिमूवेबल बैटरी और रेंज की पूरी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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Vespa Electric Scooter: जब भी किसी रेट्रो लुक 2 व्हीलर की बात आती है तो सबसे पहले वेस्पा कंपनियों की गाड़ी का नाम सामने आता है. जबकि इस बीच अब कंपनी ने अपना कदम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रख दिया है. दरअसल कंपनी ने EICMA 2026 के मंच पर अपनी बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पेश की है. जिसमें Primavera, Sprint S और Primavera Tech शामिल हैं.

बता दें कि अपने आइकॉनिक मोनोकॉक स्टील बॉडी डिजाइन और आधुनिक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ वेस्पा के ये नए स्कूटर पहली नजर में ही किसी का भी होश उड़ाने का दम रखते हैं. तो चलिए जानते हैं इनकी डिजाइन, बैटरी और खूबियों के बारे में.

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मिलेगा आइकॉनिक रेट्रो डिजाइन

बता दें कि डिजाइन के मामले में वेस्पा ने अपनी पुरानी लुक को पूरी तरह बरकरार रखा है. इन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में वही सिग्नेचर स्टील मोनोकॉक चेसिस, गोल और हेक्सागोनल LED हेडलाइट्स और आकर्षक क्रोम फिनिश देखने को मिलती है. जबकि कंपनी ने इन्हें बेहद खूबसूरत मैट और ग्लॉसी कलर ऑप्शंस में पेश किया है. जो सिटी राइडर्स को एक बेहद क्लासी और स्पोर्टी फील देंगे.

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मिलेगी रिमूवेबल बैटरी की सुविधा

जानकारी दें दे कि वेस्पा ने अपने सिटी के ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है और अपने नए Primavera और Sprint S मॉडल्स में 2.3 kWh का रिमूवेबल बैटरी पैक दिया है.

जिसका मतलब यह है कि आप बैटरी को स्कूटर से बाहर निकालकर घर या ऑफिस के नार्मल सॉकेट से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. इन दोनों स्कूटर्स की टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है और इको मोड में यह एक बार फुल चार्ज होने पर 85 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं.

Primavera Tech में मिलेगी 100 किमी की रेंज

बता दें कि Primavera Tech को बेहद ही पावरफुल बनाया गया है. जिसके चलते इसमें 4.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक और 3.6 kW की नई रेयर-अर्थ-फ्री इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. जिसके चलते Primavera Tech में 100 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. जबकि इसके अलावा यह मॉडल 67 किमी/घंटा की टॉप स्पीड से चलेगा. वहीं इसकी बैटरी महज 2.5 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है.

साथ ही मिलता है स्मार्ट फीचर्स

जानकारी दें दे कि लुक के साथ इन स्कूटर्स में आधुनिक तकनीक का भी पूरा ध्यान रखा गया है. टॉप मॉडल Primavera Tech में 5-इंच का फुल-डिजिटल TFT डिस्प्ले और की-लेस इग्निशन मिलता है.

वहीं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और बैटरी की सेफ्टी के लिए खास मेंटेनेंस मोड जैसे फीचर्स इन्हें बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से बिल्कुल अलग बनाते हैं. भारत में लॉन्च होने पर इनका सीधा मुकाबला बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब और एथर रिज़्टा जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:39 PM (IST)
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