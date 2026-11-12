Hyundai Creta Next Gen: हमारे देश में हुंडई क्रेटा की बिक्री बहुत ज्यादा है और लोग इस गाड़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं. हुंडई की क्रेटा अपने लुक और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जानी जाती है. जबकि अब क्रेटा अपने नए अवतार को लेकर चर्चा में है. क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा के इंटीरियर को पूरी तरह से हाईटेक और सॉफ्टवेयर-आधारित बनाया जाएगा.

जबकि इस नई SUV के केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी 17-इंच की बड़ी टचस्क्रीन होगी. जो शेप में बिल्कुल लैपटॉप की तरह होगा. मौजूदा मॉडल के मुकाबले नए मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट पूरी तरह बदला हुआ और बेहद आधुनिक नजर आएगा. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर के बारें में.

17-इंच की लैपटॉप जैसी स्क्रीन

आपको बता दें कि नई जनरेशन क्रेटा में मौजूदा मॉडल में कनेक्टेड स्क्रीन नहीं दी जाएगी. जबकि इसकी जगह कंपनी अपने नए और एडवांस Hyundai Pleos इंफोटेनमेंट सिस्टम को शामिल करेगी.

जिसके चलते इस सेटअप में डैशबोर्ड के बीचों-बीच एक 17-इंच का बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन डिस्प्ले होगा. जबकि ड्राइवर के ठीक सामने एक पतला डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा. यह पतला डिस्प्ले ड्राइवर की आंखों की सीध में सभी जरूरी इनफार्मेशन दिखाएगा. जिससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने का खतरा कम होगा.

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मिलेगा नया इन-बिल्ट ऐप स्टोर

वहीं हुंडई का यह नया Pleos Connect सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक सॉफ्टवेयर पर आधारित है. क्योंकि बड़ी स्क्रीन को कई हिस्सों या स्प्लिट-स्क्रीन मेनू में बांटा जा सकेगा. जिसमें नीचे की तरफ एक क्विक-एक्सेस बार और ऐप स्क्रीन मिलेगी.

जबकि खास बात यह है कि नई क्रेटा में एक इन-बिल्ट ऐप स्टोर भी मिल सकता है. जिससे यूजर्स अपनी पसंद के थर्ड-पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा स्क्रीन पर शॉर्टकट कस्टमाइज करने, रियल-टाइम ऑनलाइन मैप अपडेट्स और फिजिकल बटन्स का सुविधाजनक तालमेल देखने को मिलेगा.

AI वॉइस असिस्टेंट

जानकारी दें दे कि केबिन को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए इसमें एक एडवांस AI वॉइस असिस्टेंट दिया जाएगा. जो बोलने पर कई तरह के कमांड्स को आसानी से समझ सकेगा.

इसके साथ ही नई क्रेटा में कंपनी का नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन भी देखने को मिलेगा. जैसा कि नई वेन्यू और बेयोन में मिलता है. इस स्टीयरिंग व्हील के बीच में पारंपरिक लोगो की जगह मोर्स कोड में हुंडई का ब्रांड मार्क दिया जाएगा. जो केबिन को बेहद प्रीमियम और ग्लोबल लुक देता है.

कबतक भारत में हो सकती है लॉन्च?

बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा को भारत के लिए खास तौर पर तैयार की जा रही नई इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च के बाद 2027 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

हुंडई के लिए आने वाला समय नई गाड़ियों और आधुनिक तकनीक के लिहाज से बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस बड़े तकनीकी बदलाव के साथ नई क्रेटा अपने सेगमेंट की बाकी एसयूवी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार होगी.

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