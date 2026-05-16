Ganga Expressway New Toll Rates: उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट बन चुका गंगा एक्सप्रेसवे अब धीरे-धीरे तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच रहा है. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर काफी तेज और आसान हो जाएगा. अब तक लोग इसके शानदार रोड नेटवर्क और कम समय में लंबी दूरी तय करने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब टोल को लेकर नई जानकारी सामने आई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को अब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. यानी हाई स्पीड और स्मूद सफर का फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए टोल टैक्स भी देना होगा. लंबे समय से लोग इसके संभावित टोल रेट को लेकर चर्चा कर रहे थे और अब नए अनुमान सामने आने के बाद यात्रियों ने अपने ट्रैवल बजट का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है.

मेरठ से प्रयागराज तक कितना देना पड़ सकता है टोल?

नए टोल स्ट्रक्चर के मुताबिक अलग-अलग वाहनों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है. कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों से करीब ₹2.55 प्रति किलोमीटर टोल लिया जाएगा. वहीं टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर चालकों को लगभग ₹1.28 प्रति किलोमीटर खर्च करना पड़ सकता है. हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए यह रेट करीब ₹4.05 प्रति किलोमीटर तय की गई है.

इसके अलावा बस और ट्रक जैसी भारी गाड़ियों को लगभग ₹8.20 प्रति किलोमीटर टोल देना होगा. मल्टी एक्सल और भारी मशीनरी वाले वाहनों के लिए शुल्क करीब ₹12.60 प्रति किलोमीटर रखा गया है. वहीं 7 या उससे ज्यादा एक्सल वाले बड़े वाहनों से सबसे ज्यादा करीब ₹16.10 प्रति किलोमीटर चार्ज वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें: कार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान

क्यों खास माना जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे?

गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है. इसके बनने से मेरठ, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली और प्रयागराज जैसे कई शहरों को सीधा फायदा मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरी हो सकेगी. इसके अलावा व्यापार, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सेफ्टी सिस्टम और हाई स्पीड ट्रैवल का अनुभव मिलेगा. हालांकि टोल टैक्स बढ़ने से कुछ लोगों की जेब पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कई यात्रियों का मानना है कि समय और फ्यूल की बचत इस खर्च की भरपाई कर सकती है. आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे यूपी के सबसे व्यस्त रूट्स में शामिल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल ₹3 महंगा हुआ तो क्या? ₹5 लाख के बजट में आती हैं 20 का माइलेज देने वाली ये धांसू कारें!