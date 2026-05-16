हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर का खेल खत्म, अब जेब करनी होगी ढीली, जानें मेरठ से प्रयागराज तक का नया टोल रेट

गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर का खेल खत्म, अब जेब करनी होगी ढीली, जानें मेरठ से प्रयागराज तक का नया टोल रेट

Ganga Expressway New Toll Rates: गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर अब मुफ्त नहीं रहेगा. मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा करने वालों को नया टोल टैक्स देना होगा. जानिए कितना बढ़ेगा सफर का खर्च.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 16 May 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

Ganga Expressway New Toll Rates: उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट बन चुका गंगा एक्सप्रेसवे अब धीरे-धीरे तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच रहा है. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर काफी तेज और आसान हो जाएगा. अब तक लोग इसके शानदार रोड नेटवर्क और कम समय में लंबी दूरी तय करने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब टोल को लेकर नई जानकारी सामने आई है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को अब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. यानी हाई स्पीड और स्मूद सफर का फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए टोल टैक्स भी देना होगा. लंबे समय से लोग इसके संभावित टोल रेट को लेकर चर्चा कर रहे थे और अब नए अनुमान सामने आने के बाद यात्रियों ने अपने ट्रैवल बजट का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है.

मेरठ से प्रयागराज तक कितना देना पड़ सकता है टोल?

नए टोल स्ट्रक्चर के मुताबिक अलग-अलग वाहनों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है. कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों से करीब ₹2.55 प्रति किलोमीटर टोल लिया जाएगा. वहीं टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर चालकों को लगभग ₹1.28 प्रति किलोमीटर खर्च करना पड़ सकता है. हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए यह रेट करीब ₹4.05 प्रति किलोमीटर तय की गई है.

इसके अलावा बस और ट्रक जैसी भारी गाड़ियों को लगभग ₹8.20 प्रति किलोमीटर टोल देना होगा. मल्टी एक्सल और भारी मशीनरी वाले वाहनों के लिए शुल्क करीब ₹12.60 प्रति किलोमीटर रखा गया है. वहीं 7 या उससे ज्यादा एक्सल वाले बड़े वाहनों से सबसे ज्यादा करीब ₹16.10 प्रति किलोमीटर चार्ज वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें: कार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान

क्यों खास माना जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे?

गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है. इसके बनने से मेरठ, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली और प्रयागराज जैसे कई शहरों को सीधा फायदा मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरी हो सकेगी. इसके अलावा व्यापार, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 

एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सेफ्टी सिस्टम और हाई स्पीड ट्रैवल का अनुभव मिलेगा. हालांकि टोल टैक्स बढ़ने से कुछ लोगों की जेब पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कई यात्रियों का मानना है कि समय और फ्यूल की बचत इस खर्च की भरपाई कर सकती है. आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे यूपी के सबसे व्यस्त रूट्स में शामिल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल ₹3 महंगा हुआ तो क्या? ₹5 लाख के बजट में आती हैं 20 का माइलेज देने वाली ये धांसू कारें!

Published at : 16 May 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Toll Tax Road Trip UP Expressway Ganga Expressway Toll Rates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर का खेल खत्म, अब जेब करनी होगी ढीली, जानें मेरठ से प्रयागराज तक का नया टोल रेट
गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर का खेल खत्म, अब जेब करनी होगी ढीली, जानें मेरठ से प्रयागराज तक का नया टोल रेट
ऑटो
कार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान
कार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान
ऑटो
अगर आपकी कार भी हो गई है इतनी पुरानी, तो तुरंत करा लें स्क्रैप वरना लगेगा भारी जुर्माना
अगर आपकी कार भी हो गई है इतनी पुरानी, तो तुरंत करा लें स्क्रैप वरना लगेगा भारी जुर्माना
ऑटो
अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
Advertisement

वीडियोज

India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
क्रिकेट
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ट्रेंडिंग
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
ऑटो
अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget