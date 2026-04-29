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हिंदी न्यूज़ऑटोEV vs Petrol Cars: EV कारों के टायर जल्दी क्यों घिसते हैं? जानिए 4 बड़े कारण

EV vs Petrol Cars: EV कारों के टायर जल्दी क्यों घिसते हैं? जानिए 4 बड़े कारण

इलेक्ट्रिक कारें सस्ती और फीचर-फुल होती हैं, लेकिन उनके टायर पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले जल्दी घिस जाते हैं. आइए इसके 4 बड़े कारण और टायर लाइफ बढ़ाने के आसान तरीके जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 10:05 AM (IST)
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आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि इनके टायर पेट्रोल कारों के मुकाबले जल्दी क्यों खराब हो जाते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण कार का वजन होता है. इलेक्ट्रिक कारों में बड़ी बैटरी लगी होती है, जो कार को काफी भारी बना देती है. जब गाड़ी का वजन ज्यादा होता है तो उसका सीधा असर टायरों पर पड़ता है और वे जल्दी घिसने लगते हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कारों का चलने का तरीका भी टायरों की उम्र को कम करता है.

इंस्टैंट टॉर्क और टायरों पर असर

इलेक्ट्रिक कारों की एक खास बात यह है कि वे बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती हैं. जैसे ही ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है, कार तुरंत तेज हो जाती है. इस तेजी को इंस्टैंट टॉर्क कहा जाता है. यह टॉर्क टायर और सड़क के बीच ज्यादा घर्षण पैदा करता है. ज्यादा घर्षण होने से टायर की रबर जल्दी घिस जाती है. वहीं पेट्रोल कारें धीरे-धीरे स्पीड पकड़ती हैं, इसलिए उनके टायरों पर इतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ता.

टायर डिजाइन और उसकी भूमिका

इलेक्ट्रिक कारों के टायर खास तरीके से बनाए जाते हैं ताकि गाड़ी कम शोर करे और ज्यादा दूरी तय कर सके. इसके लिए टायर का डिजाइन थोड़ा अलग होता है और उनका ट्रेड यानी पकड़ थोड़ी कम गहरी होती है. यही कारण है कि ये टायर जल्दी घिस सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति सामान्य टायर का इस्तेमाल करता है, तो वे और भी जल्दी खराब हो सकते हैं क्योंकि वे इस वजन और ताकत को संभालने के लिए नहीं बने होते.

टायर की लाइफ बढ़ाने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक कार के टायर ज्यादा समय तक चलें, तो आपको गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए और अचानक तेज एक्सीलेटर दबाने से बचना चाहिए. सही टायर चुनना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा वही टायर लें जो इलेक्ट्रिक कार के लिए बने हों. इसके साथ ही समय-समय पर टायरों की अदला-बदली यानी रोटेशन और व्हील अलाइनमेंट करवाना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि टायरों में हवा का प्रेशर हमेशा सही रखें, क्योंकि सही प्रेशर से टायर समान रूप से घिसते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 29 Apr 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Auto News Tyre EV Vs Petrol Cars
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