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बाइक का इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखें ये 3 बातें, क्लेम करने में होगी आसानी

Bike Insurance Claim Process: बाइक इंश्योरेंस लेते समय सही कवरेज और पॉलिसी की जानकारी होना जरूरी है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप क्लेम के समय होने वाली परेशानी से बच सकते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 May 2026 03:15 PM (IST)
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Bike Insurance Claim Process: आज के समय में बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, कॉलेज पहुंचना हो या फिर लंबी यात्रा करनी हो, दोपहिया वाहन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में बाइक इंश्योरेंस सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी देता है. हालांकि कई लोग जल्दबाजी में पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में क्लेम के समय परेशानी का सामना करते हैं. 

कई बार सही जानकारी न होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर अपेक्षा से कम रकम मिलती है. इसलिए बाइक इंश्योरेंस खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है. सही पॉलिसी चुनने और नियमों को जानने से न सिर्फ बेहतर सुरक्षा मिलती है बल्कि जरूरत पड़ने पर क्लेम प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाती है.

सिर्फ सस्ती पॉलिसी नहीं, कवरेज पर भी दें ध्यान

कई लोग बाइक इंश्योरेंस खरीदते समय केवल प्रीमियम की कीमत देखते हैं, जबकि सबसे जरूरी बात कवरेज होती है. पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं, यह पहले ही समझ लेना चाहिए. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानूनी रूप से जरूरी होता है, लेकिन इससे आपकी बाइक के नुकसान का कवर नहीं मिलता. अगर आप बेहतर सुरक्षा चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बेहतर विकल्प हो सकता है. 

इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन, रोडसाइड असिस्टेंस और जीरो डेप्रिसिएशन जैसे एड ऑन कवर भी कई मामलों में फायदेमंद साबित होते हैं. पॉलिसी खरीदने से पहले उसके नियम और शर्तें जरूर पढ़ें ताकि बाद में किसी तरह की गलतफहमी न हो. सही कवरेज चुनना क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने का पहला कदम माना जाता है.

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दस्तावेज और क्लेम प्रक्रिया की जानकारी रखें

इंश्योरेंस लेते समय वाहन की जानकारी और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करना बेहद जरूरी है. गलत या अधूरी जानकारी देने पर क्लेम के दौरान परेशानी आ सकती है. दुर्घटना होने की स्थिति में जल्द से जल्द इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देना भी जरूरी होता है. कई कंपनियां क्लेम दर्ज करने के लिए समय सीमा तय करती हैं. इसके अलावा बाइक की नियमित सर्विस और रखरखाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ मामलों में खराब मेंटेनेंस क्लेम को प्रभावित कर सकता है. 

पॉलिसी खरीदने से पहले यह भी समझ लें कि कैशलेस क्लेम की सुविधा कहां उपलब्ध है और नेटवर्क गैरेज कौन-कौन से हैं. अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जरूरत पड़ने पर क्लेम प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है, साथ ही आर्थिक नुकसान से भी बचाव मिलता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 May 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Two Wheeler Insurance Bike Insurance Tips Insurance Claim Process Bike Policy Guide
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