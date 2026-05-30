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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago EV या MG Comet EV? कीमत से लेकर रेंज तक, कौन है ज्यादा फायदे का सौदा

Tata Tiago EV या MG Comet EV? कीमत से लेकर रेंज तक, कौन है ज्यादा फायदे का सौदा

Tiago EV vs Comet EV: टाटा टियागो और एमजी कॉमेट EV दोनों बजट इलेक्ट्रिक कारें हैं. लेकिन रेंज, स्पेस, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी कार ज्यादा फायदे का सौदा साबित होती है, जानिए यहां.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 May 2026 05:04 PM (IST)
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Tiago EV vs Comet EV: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और अब बजट सेगमेंट में भी ग्राहकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं. अगर आपका बजट करीब 7 लाख रुपये है और आप पहली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Tata Tiago EV और MG Comet EV दो ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले सामने आते हैं. दोनों कारें अपनी-अपनी खूबियों के साथ आती हैं और शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छी मानी जाती हैं. 

हालांकि खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है. अगर आपको ज्यादा रेंज और फैमिली उपयोग चाहिए तो पहला विकल्प बेहतर हो सकता है, जबकि शहर में आसान ड्राइविंग और कॉम्पैक्ट साइज चाहने वालों के लिए दूसरा विकल्प ज्यादा आकर्षक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि कीमत, रेंज और फीचर्स के मामले में कौन सी EV ज्यादा फायदे का सौदा बनती है.

कीमत और रेंज में कौन देता है ज्यादा फायदा?

बजट इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सबसे पहले कीमत और रेंज पर नजर जाती है. एमजी कॉमेट EV की शुरुआती कीमत काफी आकर्षक रखी गई है, जिससे यह पहली EV खरीदने वालों को पसंद आती है. दूसरी तरफ टाटा टियागो EV की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके साथ ज्यादा बैटरी क्षमता और बेहतर ड्राइविंग रेंज मिलती है. लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है. 

टियागो EV एक बार चार्ज होने पर ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है, जबकि कॉमेट EV मुख्य रूप से शहर के अंदर छोटे सफर को ध्यान में रखकर बनाई गई है. अगर आपका रोजाना उपयोग सीमित है और आप भीड़भाड़ वाले शहर में ड्राइव करते हैं तो कॉमेट EV अच्छी चॉइस हो सकती है. वहीं ज्यादा रेंज चाहने वालों के लिए टियागो EV का पलड़ा भारी नजर आता है.

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स्पेस, फीचर्स और उपयोग के हिसाब से कौन बेहतर?

MG Comet EV का सबसे बड़ा फायदा इसका कॉम्पैक्ट आकार है. शहर की गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसे चलाना और पार्क करना बेहद आसान है. दूसरी तरफ Tata Tiago EV एक पारंपरिक हैचबैक होने के कारण ज्यादा केबिन स्पेस और बड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है. फैमिली उपयोग के लिए यह ज्यादा बेहतर विकल्प मानी जाती है. फीचर्स की बात करें तो दोनों कारों में आधुनिक टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन टियागो EV का बड़ा आकार और बेहतर उपयोगिता इसे ज्यादा बहुउद्देश्यीय बनाती है. 

वहीं कॉमेट EV उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो शहर के लिए एक स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं. कुल मिलाकर अगर प्राथमिकता ज्यादा रेंज और फैमिली उपयोग है तो Tiago EV बेहतर विकल्प है, जबकि शहरी उपयोग और आसान पार्किंग के लिए कॉमेट EV भी एक मजबूत दावेदार साबित होती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 May 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV MG Comet EV Affordable Electric Car EV Comparison
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