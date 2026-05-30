क्या AC चलाने से कार ज्यादा तेल पीती है? जानें हर लीटर पर कितने किलोमीटर का सफर हो जाता है कम

Car AC Mileage Impact: गर्मी का मौसम आते ही कार में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. 40 से 45 डिग्री तापमान में बिना AC के सफर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या AC चलाने से कार ज्यादा फ्यूल खर्च करती है. कई लोग मानते हैं कि AC ऑन करते ही माइलेज में भारी गिरावट आ जाती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका असर बहुत कम होता है.

सच यह है कि AC चलाने पर इंजन को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ती है. हालांकि यह असर कार, इंजन और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि AC का माइलेज पर कितना असर पड़ता है, तो इसके पीछे का पूरा गणित समझना जरूरी है.

AC चलाने पर क्यों बढ़ता है फ्यूल खर्च?

कार का AC इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके चलता है. जब AC ऑन होता है तो उसका कंप्रेसर इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालता है. इसका सीधा असर फ्यूल खपत पर पड़ता है. आमतौर पर माना जाता है कि AC चलाने से माइलेज में 5 से 15 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कार सामान्य स्थिति में 18kmpl का माइलेज देती है, तो AC के लगातार इस्तेमाल पर यह आंकड़ा 15 से 17kmpl तक आ सकता है.

शहर के ट्रैफिक में यह असर और ज्यादा महसूस होता है क्योंकि वहां इंजन को बार-बार रुकना और चलना पड़ता है. वहीं हाईवे पर लगातार एक समान स्पीड में चलने पर AC का असर अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है. इसलिए माइलेज में कमी का स्तर आपकी ड्राइविंग परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

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AC इस्तेमाल करते समय कैसे बचाएं फ्यूल?

अगर आप गर्मी में आराम भी चाहते हैं और माइलेज भी बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए. कार स्टार्ट करते ही तुरंत AC को फुल स्पीड पर चलाने के बजाय पहले कुछ सेकंड खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकालें. इससे AC को केबिन ठंडा करने में कम मेहनत करनी पड़ती है. समय-समय पर AC फिल्टर की सफाई और सर्विसिंग भी जरूरी है क्योंकि गंदा फिल्टर सिस्टम की कार्यक्षमता कम कर देता है.

इसके अलावा तेज एक्सीलेरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूल खर्च और बढ़ सकता है. अगर कार हाईवे पर चल रही है तो खिड़कियां खोलने के बजाय AC का इस्तेमाल करना कई बार ज्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि खुली खिड़कियां एरोडायनामिक ड्रैग बढ़ा देती हैं. सही तरीके से AC इस्तेमाल करके आराम और बेहतर माइलेज दोनों का संतुलन बनाया जा सकता है.

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