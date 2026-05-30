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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या AC चलाने से कार ज्यादा तेल पीती है? जानें हर लीटर पर कितने किलोमीटर का सफर हो जाता है कम

क्या AC चलाने से कार ज्यादा तेल पीती है? जानें हर लीटर पर कितने किलोमीटर का सफर हो जाता है कम

Car AC Mileage Impact: कार का AC आराम तो देता है, लेकिन इसका असर माइलेज पर भी पड़ता है. जानिए AC चलाने से फ्यूल खर्च कितना बढ़ता है और माइलेज बचाने के आसान तरीके क्या हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 May 2026 03:55 PM (IST)
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Car AC Mileage Impact: गर्मी का मौसम आते ही कार में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. 40 से 45 डिग्री तापमान में बिना AC के सफर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या AC चलाने से कार ज्यादा फ्यूल खर्च करती है. कई लोग मानते हैं कि AC ऑन करते ही माइलेज में भारी गिरावट आ जाती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका असर बहुत कम होता है. 

सच यह है कि AC चलाने पर इंजन को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ती है. हालांकि यह असर कार, इंजन और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि AC का माइलेज पर कितना असर पड़ता है, तो इसके पीछे का पूरा गणित समझना जरूरी है.

AC चलाने पर क्यों बढ़ता है फ्यूल खर्च?

कार का AC इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके चलता है. जब AC ऑन होता है तो उसका कंप्रेसर इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालता है. इसका सीधा असर फ्यूल खपत पर पड़ता है. आमतौर पर माना जाता है कि AC चलाने से माइलेज में 5 से 15 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कार सामान्य स्थिति में 18kmpl का माइलेज देती है, तो AC के लगातार इस्तेमाल पर यह आंकड़ा 15 से 17kmpl तक आ सकता है. 

शहर के ट्रैफिक में यह असर और ज्यादा महसूस होता है क्योंकि वहां इंजन को बार-बार रुकना और चलना पड़ता है. वहीं हाईवे पर लगातार एक समान स्पीड में चलने पर AC का असर अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है. इसलिए माइलेज में कमी का स्तर आपकी ड्राइविंग परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

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AC इस्तेमाल करते समय कैसे बचाएं फ्यूल?

अगर आप गर्मी में आराम भी चाहते हैं और माइलेज भी बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए. कार स्टार्ट करते ही तुरंत AC को फुल स्पीड पर चलाने के बजाय पहले कुछ सेकंड खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकालें. इससे AC को केबिन ठंडा करने में कम मेहनत करनी पड़ती है. समय-समय पर AC फिल्टर की सफाई और सर्विसिंग भी जरूरी है क्योंकि गंदा फिल्टर सिस्टम की कार्यक्षमता कम कर देता है. 

इसके अलावा तेज एक्सीलेरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूल खर्च और बढ़ सकता है. अगर कार हाईवे पर चल रही है तो खिड़कियां खोलने के बजाय AC का इस्तेमाल करना कई बार ज्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि खुली खिड़कियां एरोडायनामिक ड्रैग बढ़ा देती हैं. सही तरीके से AC इस्तेमाल करके आराम और बेहतर माइलेज दोनों का संतुलन बनाया जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 May 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Car Air Conditioner Car AC Mileage Impact Petrol Consumption Fuel Efficiency Tips Car Mileage Guide
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