Budget Cars India: पहली कार खरीदना हर व्यक्ति के लिए एक खास अनुभव होता है. लेकिन बाजार में मौजूद इतने सारे विकल्पों के बीच सही कार चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है. पहली कार खरीदते समय सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि माइलेज, फीचर्स, सुरक्षा और मेंटेनेंस लागत पर भी ध्यान देना जरूरी होता है. ज्यादातर नए खरीदार ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में चलाने में आसान हो, परिवार वालों के लिए प्रॉपर स्पेस हो और जेब पर ज्यादा बोझ भी न डाले.

अच्छी बात यह है कि भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो कम बजट में शानदार पैकेज ऑफर करती हैं. अगर आप भी अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसे विकल्प हैं जो फीचर्स, भरोसे और वैल्यू फॉर मनी के मामले में काफी मजबूत माने जाते हैं.

Maruti Suzuki WagonR और Hyundai Grand i10 Nios

पहली कार खरीदने वालों के बीच Maruti Suzuki WagonR लंबे समय से लोकप्रिय विकल्प रही है. इसका बड़ा केबिन, बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च इसे परिवारों के लिए आकर्षक बनाता है. शहर में ड्राइव करना आसान है और सर्विस नेटवर्क भी काफी मजबूत मिलता है. दूसरी तरफ Hyundai Grand i10 Nios उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो थोड़ा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं.

इसमें आधुनिक डिजाइन के साथ टचस्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और कई सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं. इसकी राइड क्वालिटी भी काफी आरामदायक मानी जाती है. दोनों कारें पहली बार कार खरीदने वालों के लिए अच्छा संतुलन पेश करती हैं और रोजाना इस्तेमाल में भरोसेमंद साबित होती हैं.

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Tata Tiago भी है मजबूत दावेदार

अगर सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है तो Tata Tiago एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है. यह कार मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है. साथ ही इसका डिजाइन भी युवा खरीदारों को आकर्षित करता है. Tiago में अच्छा केबिन स्पेस, आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम और आरामदायक सीटिंग मिलती है. माइलेज के मामले में भी यह कार निराश नहीं करती.

इसके अलावा Tata का सर्विस नेटवर्क भी लगातार मजबूत हो रहा है. पहली कार खरीदते समय टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करना चाहिए. अगर आप कम बजट में फीचर्स, सुरक्षा और भरोसे का संतुलन चाहते हैं, तो WagonR, Grand i10 Nios और Tata Tiago जैसी कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं.

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