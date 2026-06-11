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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से फायदा या नुकसान? किसानों, ग्राहकों और ऑटो सेक्टर पर क्या होगा इसका असर

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से फायदा या नुकसान? किसानों, ग्राहकों और ऑटो सेक्टर पर क्या होगा इसका असर

Ethanol Blending in Petrol: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से इम्पोर्टेड तेल पर निर्भरता कम हो सकती है. लेकिन इसका असर किसानों, ग्राहकों और ऑटो सेक्टर पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है. जानिए पूरा मामला.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 01:01 PM (IST)
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Ethanol Blending in Petrol: भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार का मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी. एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. यही कारण है कि इसे किसानों की आय बढ़ाने के एक बड़े अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है. दुनिया के कई देशों ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपनाया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. 

हालांकि इस विषय पर बहस भी जारी है. कुछ विशेषज्ञ इसे पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर मानते हैं, जबकि कुछ लोग खाद्य सुरक्षा और कृषि संसाधनों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाते हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से किसानों, ग्राहकों और ऑटो उद्योग पर वास्तव में क्या असर पड़ सकता है.

किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा फायदा?

एथेनॉल की मांग बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है. इससे किसानों को अपनी उपज के लिए अतिरिक्त बाजार मिलने की संभावना बनती है. सरकार का उद्देश्य किसानों की आय के नए स्रोत तैयार करना भी है. इसके अलावा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात की जरूरत कम हो सकती है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. 

कई देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग को सफल माना गया है क्योंकि इससे स्थानीय कृषि और ईंधन उत्पादन दोनों को समर्थन मिला है. पर्यावरण के नजरिए से भी इसे साफ ईंधन माना जाता है, जो कुछ हद तक प्रदूषण कम करने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि भारत लगातार एथेनॉल मिश्रण का स्तर बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.

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ग्राहकों और ऑटो सेक्टर के सामने क्या हैं चुनौतियां?

एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं. अधिक एथेनॉल मिश्रण के लिए वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली को उसके अनुसार तैयार करना जरूरी होता है. नई कारों और दोपहिया वाहनों में यह तकनीक तेजी से अपनाई जा रही है, लेकिन पुराने वाहनों के लिए कुछ सीमाएं हो सकती हैं. इसके अलावा खाद्य फसलों का उपयोग ईंधन उत्पादन में बढ़ने पर खाद्य कीमतों को लेकर भी चर्चा होती रही है. 

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि भूमि और जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. वहीं ऑटो कंपनियों को भी ऐसे इंजन विकसित करने पड़ रहे हैं जो ज्यादा एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकें. कुल मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं. आने वाले वर्षों में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कृषि, ऊर्जा और ऑटो सेक्टर के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Auto Industry Farmers Income Ethanol Petrol Ethanol Blending
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