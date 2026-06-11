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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी देश की सबसे सस्ती EV? जानिए EMI और राइवल्स

क्या 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी देश की सबसे सस्ती EV? जानिए EMI और राइवल्स

MG Comet EV on EMI: अगर आप फुल पेमेंट न करके EMI पर इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप 1 लाख की डाउन पेमेंट देकर MG Comet EV को खरीद सकते हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 11 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग ऐसी कारों की तलाश कर रहे हैं जो चलाने में सस्ती हों और रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. इसी वजह से MG Comet EV लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है. यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक मानी जाती है. इसकी छोटी साइज, मॉडर्न फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट इसे खास बनाती है.

अगर आप फुल पेमेंट न करके EMI पर इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आप 1 लाख की डाउन पेमेंट देकर MG Comet EV को खरीद सकते हैं. इस गाड़ी के Executive बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.50 लाख रुपये के आसपास है. इलेक्ट्रिक कार होने के चलते कई राज्यों में इसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट भी मिलती है. हालांकि बीमा, हैंडलिंग चार्ज और अन्य खर्च जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 7.8 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. 

कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी?

अगर कोई 1 लाख की डाउन पेमेंट करता है, तो उसे लगभग 6.80 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक यह लोन 9 प्रतिशत फीसदी ब्याज दर पर 7 साल यानी 84 महीनों के लिए देता है. ऐसी स्थिति में ग्राहक को हर महीने करीब 10,900 से 11,000  तक EMI चुकानी पड़ सकती है. यह राशि बैंक और फाइनेंस कंपनी की ब्याज दरों के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

MG Comet EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल कार चलाने पर प्रति किलोमीटर कई रुपये खर्च होते हैं, वहीं Comet EV को घर पर चार्ज करने पर प्रति किलोमीटर खर्च बेहद कम आता है. रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए यह बचत लंबे समय में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों में इंजन ऑयल बदलने जैसी कई मेंटेनेंस जरूरतें नहीं होतीं, जिससे सर्विसिंग का खर्च भी कम रहता है.

गाड़ी के फीचर्स और रेंज

फीचर्स की बात करें तो MG Comet EV अपनी छोटी शेप के बावजूद काफी मॉडर्न तकनीक के साथ आती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स, कीलेस एंट्री, पावर विंडो और कई एडवांस सुविधाएं दी गई हैं. इसका डिजाइन भी काफी अलग और आकर्षक है, जो शहर में ड्राइविंग के लिए इसे एक प्रीमियम अनुभव देता है.

बैटरी और रेंज के मामले में भी यह कार अच्छा प्रदर्शन करती है. सिंगल चार्ज होने पर यह लगभग 230 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. शहर के अंदर रोजाना 30 से 50 किलोमीटर चलने वाले ग्राहकों के लिए यह रेंज कई दिनों तक पर्याप्त साबित हो सकती है. यही कारण है कि यह कार खासतौर पर शहरी परिवारों, नौकरीपेशा लोगों और पहली बार EV खरीदने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. भारतीय बाजार में एमजी कॉमेट टाटा टियागो, Citroen eC3 जैसी इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 11 Jun 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Auto News Car News MG Comet EV MG Comet EV On EMI MG Comet Finance Plan MG Comet Finance Plan'
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