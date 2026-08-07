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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोहन भागवत ने कहा- Gen Z पर अंधा विश्वास, प्रियंका गांधी बोलीं- 'उन्हें उनकी...'

मोहन भागवत ने कहा- Gen Z पर अंधा विश्वास, प्रियंका गांधी बोलीं- 'उन्हें उनकी...'

Priyanka Gandhi On Mohan Bhagwat: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जेन जी से मिलने को लेकर निशाना साधा है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Edited By: दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:03 PM (IST)
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RSS प्रमुख मोहन भागवत और Gen Z के बीच बातचीत को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि Gen Z को RSS मोहन भागवत से किसी सर्टिफ़िकेट की जरूरत नहीं है.

वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ''अगर उन्हें 'जेन ज़ेड' की सच में परवाह है, तो उन्हें भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए. वरना, उन्हें (केंद्रीय गृह मंत्री को) कम से कम संसद में आकर छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए.''

उन्होंने कहा, ''RSS सरकार को नियंत्रित कर रही है. अगर उन्हें छात्रों की सच में परवाह है, तो उन्हें छात्रों पर हुए अत्याचारों की निंदा करनी होगी. पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया था, और छात्र इसके लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. वह इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? यह सब बस दिखावा है.''

Gen Z पर आंख बंद करके करते हैं भरोसा- भागवत

मोहन भागवत 'इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस में शामिल हुए थे. जहां पर उन्होंने जेनजी से बातचीत की. उन्होंने कहा कि Gen Z पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं.

छात्रों औप पुलिस की झड़प पर भागवत ने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए बिना तथ्यों के कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. मैं जेन जी पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा. लेकिन हमें पूरी सच्चाई नहीं पता है. हम दोनों ही उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर बात कर रहे हैं. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल थे लेकिन प्रमाणित जानकारी के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए.

ये भी पढ़ें: तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी...'

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
RSS PRIYANKA GANDHI Gen Z MOHAN BHAGWAT
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