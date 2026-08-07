मोहन भागवत ने कहा- Gen Z पर अंधा विश्वास, प्रियंका गांधी बोलीं- 'उन्हें उनकी...'

RSS प्रमुख मोहन भागवत और Gen Z के बीच बातचीत को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि Gen Z को RSS मोहन भागवत से किसी सर्टिफ़िकेट की जरूरत नहीं है.

वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ''अगर उन्हें 'जेन ज़ेड' की सच में परवाह है, तो उन्हें भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए. वरना, उन्हें (केंद्रीय गृह मंत्री को) कम से कम संसद में आकर छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए.''

उन्होंने कहा, ''RSS सरकार को नियंत्रित कर रही है. अगर उन्हें छात्रों की सच में परवाह है, तो उन्हें छात्रों पर हुए अत्याचारों की निंदा करनी होगी. पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया था, और छात्र इसके लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. वह इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? यह सब बस दिखावा है.''

Gen Z पर आंख बंद करके करते हैं भरोसा- भागवत

मोहन भागवत 'इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस में शामिल हुए थे. जहां पर उन्होंने जेनजी से बातचीत की. उन्होंने कहा कि Gen Z पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं.

#WATCH | Delhi | "They don't need a certificate from RSS Chief Mohan Bhagwat ji" says Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on RSS Chief Mohan Bhagwat's interaction at the India's International Movement to Unite Nations event pic.twitter.com/0PpMw88Gnq — ANI (@ANI) August 7, 2026

छात्रों औप पुलिस की झड़प पर भागवत ने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए बिना तथ्यों के कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. मैं जेन जी पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा. लेकिन हमें पूरी सच्चाई नहीं पता है. हम दोनों ही उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर बात कर रहे हैं. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल थे लेकिन प्रमाणित जानकारी के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए.

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