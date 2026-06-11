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हिंदी न्यूज़ऑटोऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं? कार लेकर निकलने से पहले भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं? कार लेकर निकलने से पहले भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Off Roading Tips: ऑफ-रोडिंग का रोमांच शानदार हो सकता है, लेकिन कुछ छोटी गलतियां बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं. जानिए वे 5 जरूरी बातें जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 12:21 PM (IST)
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Off Roading Tips: ऑफ-रोडिंग का नाम सुनते ही ऊबड़-खाबड़ रास्ते, पहाड़ी ट्रैक, कीचड़ भरे रास्ते और रोमांच से भरी ड्राइविंग का ख्याल आता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑफ-रोडिंग का शौक तेजी से बढ़ा है और कई लोग अपनी SUV या ऑफ-रोड वाहन लेकर नए रास्तों की खोज में निकल पड़ते हैं. हालांकि यह अनुभव जितना रोमांचक होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. 

थोड़ी सी लापरवाही या गलत तैयारी आपकी ट्रिप का मजा खराब कर सकती है और वाहन को भी नुकसान पहुंचा सकती है. कई लोग बिना पूरी जानकारी और तैयारी के ऑफ-रोडिंग पर निकल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी ऑफ-रोडिंग का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सही तैयारी और समझदारी आपको सुरक्षित और बेहतर अनुभव दे सकती है.

तैयारी में लापरवाही और गलत ड्राइविंग पड़ सकती है भारी

ऑफ-रोडिंग पर जाने से पहले वाहन की पूरी जांच करना जरूरी है. कई लोग टायर, ब्रेक, इंजन ऑयल और अन्य जरूरी हिस्सों की जांच किए बिना ही निकल पड़ते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. दूसरी बड़ी गलती गलत टायर प्रेशर रखना है. ऑफ-रोड परिस्थितियों में कई बार टायर प्रेशर को परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है. इसके अलावा कुछ लोग इलाके की जानकारी लिए बिना ही कठिन रास्तों पर पहुंच जाते हैं. 

ऐसे में वाहन फंसने या नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑफ-रोडिंग के दौरान तेज रफ्तार भी बड़ी गलती मानी जाती है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अधिक गति वाहन के सस्पेंशन, टायर और अंडरबॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए धैर्य और नियंत्रण के साथ ड्राइविंग करना सबसे जरूरी माना जाता है.

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इन जरूरी बातों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं

ऑफ-रोडिंग के दौरान रिकवरी उपकरण साथ न रखना भी आम गलती है. टो रोप, एयर कंप्रेसर, फर्स्ट एड किट और जरूरी टूल्स हमेशा वाहन में होने चाहिए. कई लोग अकेले ऑफ-रोडिंग पर निकल जाते हैं, जबकि कठिन रास्तों पर समूह में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा मौसम की जानकारी लेना भी जरूरी है. बारिश या खराब मौसम में रास्ते अचानक ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. 

वाहन की क्षमता को समझे बिना अत्यधिक कठिन ट्रैक चुनना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है. हर SUV या कार गंभीर ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं बनाई जाती. इसलिए अपने वाहन की सीमाओं को समझना जरूरी है. अगर आप इन सामान्य गलतियों से बचते हैं तो ऑफ-रोडिंग का अनुभव ज्यादा सुरक्षित, रोमांचक और यादगार बन सकता है. सही तैयारी और सावधानी ही सफल ऑफ-रोड एडवेंचर की सबसे बड़ी कुंजी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Off Road Driving Off Roading Tips SUV Adventure
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