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हिंदी न्यूज़ऑटोTesla का नया कमाल, अब कार की छत से आएगी ठंडी हवा, गर्मी में नहीं तपेगी गाड़ी

Tesla का नया कमाल, अब कार की छत से आएगी ठंडी हवा, गर्मी में नहीं तपेगी गाड़ी

Tesla Cooling Technology: टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए नई Glass Roof Cooling टेक्नोलॉजी बनाया है. इससे कार का केबिन ज्यादा ठंडा रह सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 03:21 PM (IST)
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Tesla Cooling Technology: गर्मियों में धूप में खड़ी कार कुछ ही मिनटों में भट्टी जैसी गर्म हो जाती है. खासकर Glass Roof और Panoramic Sunroof वाली कारों में केबिन जल्दी गर्म होने की शिकायत ज्यादा सुनने को मिलती है. अब Tesla ने इसी समस्या का नया समाधान खोजने की कोशिश की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने एक खास Cooling Technology का पेटेंट कराया है, जो कार की Glass Roof के जरिए केबिन को ठंडा रखने में मदद कर सकती है. 

टेस्ला की यह नई टेक्नोलॉजी खासतौर पर Electric Cars के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है क्योंकि EV में AC चलाने से बैटरी पर असर पड़ता है और रेंज भी कम हो सकती है. यही वजह है कि कंपनी अब ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे कार अंदर से ज्यादा ठंडा रहे और बैटरी पर कम दबाव पड़े. इस खबर के बाद टेस्ला की नई तकनीक को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है.

कैसे काम करेगी टेस्ला की नई ग्लास रूफ टेक्नोलॉजी?

रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी में Panoramic Glass Roof को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वह सूरज की गर्मी को काफी हद तक रोक सके. खास मटेरियल और स्मार्ट लेयरिंग की मदद से केबिन के अंदर हीट काम पहुंचेगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सिस्टम कार के अंदर एयर फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे ठंडी हवा का असर ज्यादा महसूस हो सकेगा. 

इसका फायदा खासकर उन EV Owners को हो सकता है जो तेज गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी और केबिन दोनों को ठंडा रखना काफी जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि टेस्ला अब पारंपरिक कूलिंग सिस्टम से आगे जाकर नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है.

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EV की रेंज और कम्फर्ट दोनों को मिल सकता है फायदा

इलेक्ट्रिक कारों में AC ज्यादा इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. यही कारण है कि कंपनियां अब ऐसे तरीके खोज रही हैं जिससे कार का केबिन बिना ज्यादा बिजली खर्च किए ठंडा रखा जा सके. टेस्ला की नई Glass Roof Technology इसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. अगर यह सिस्टम सफल रहता है तो EV की रेंज पर AC का असर थोड़ा कम हो सकता है. 

इसके अलावा यात्रियों को ज्यादा आरामदायक अनुभव भी मिल सकता है. आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश कर सकती हैं. फिलहाल टेस्ला की यह नई सोच EV इंडस्ट्री में काफी दिलचस्प मानी जा रही है और लोग इसे भविष्य की स्मार्ट कार टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Tesla Glass Roof Tesla Cooling Technology Electric Car Cooling Panoramic Roof EV Tesla EV Features
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