Tesla का नया कमाल, अब कार की छत से आएगी ठंडी हवा, गर्मी में नहीं तपेगी गाड़ी

Tesla Cooling Technology: गर्मियों में धूप में खड़ी कार कुछ ही मिनटों में भट्टी जैसी गर्म हो जाती है. खासकर Glass Roof और Panoramic Sunroof वाली कारों में केबिन जल्दी गर्म होने की शिकायत ज्यादा सुनने को मिलती है. अब Tesla ने इसी समस्या का नया समाधान खोजने की कोशिश की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने एक खास Cooling Technology का पेटेंट कराया है, जो कार की Glass Roof के जरिए केबिन को ठंडा रखने में मदद कर सकती है.

टेस्ला की यह नई टेक्नोलॉजी खासतौर पर Electric Cars के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है क्योंकि EV में AC चलाने से बैटरी पर असर पड़ता है और रेंज भी कम हो सकती है. यही वजह है कि कंपनी अब ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे कार अंदर से ज्यादा ठंडा रहे और बैटरी पर कम दबाव पड़े. इस खबर के बाद टेस्ला की नई तकनीक को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है.

कैसे काम करेगी टेस्ला की नई ग्लास रूफ टेक्नोलॉजी?

रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी में Panoramic Glass Roof को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वह सूरज की गर्मी को काफी हद तक रोक सके. खास मटेरियल और स्मार्ट लेयरिंग की मदद से केबिन के अंदर हीट काम पहुंचेगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सिस्टम कार के अंदर एयर फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे ठंडी हवा का असर ज्यादा महसूस हो सकेगा.

इसका फायदा खासकर उन EV Owners को हो सकता है जो तेज गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी और केबिन दोनों को ठंडा रखना काफी जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि टेस्ला अब पारंपरिक कूलिंग सिस्टम से आगे जाकर नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है.

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EV की रेंज और कम्फर्ट दोनों को मिल सकता है फायदा

इलेक्ट्रिक कारों में AC ज्यादा इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. यही कारण है कि कंपनियां अब ऐसे तरीके खोज रही हैं जिससे कार का केबिन बिना ज्यादा बिजली खर्च किए ठंडा रखा जा सके. टेस्ला की नई Glass Roof Technology इसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. अगर यह सिस्टम सफल रहता है तो EV की रेंज पर AC का असर थोड़ा कम हो सकता है.

इसके अलावा यात्रियों को ज्यादा आरामदायक अनुभव भी मिल सकता है. आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश कर सकती हैं. फिलहाल टेस्ला की यह नई सोच EV इंडस्ट्री में काफी दिलचस्प मानी जा रही है और लोग इसे भविष्य की स्मार्ट कार टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं.

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