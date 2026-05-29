CNG कार देगी दोगुनी से भी ज्यादा का माइलेज, आज ही से नोट कर लें ये तीन सबसे जरूरी बातें

CNG Car Mileage Tips: आज के समय में बढ़ती पेट्रोल और डीजल कीमतों के बीच CNG कारें लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज की वजह से हर दिन हजारों लोग CNG कार खरीद रहे हैं. लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनकी कार कंपनी के दावे जितना माइलेज नहीं देती. इसकी सबसे बड़ी वजह गलत ड्राइविंग स्टाइल और मेंटेनेंस की कमी होती है.

अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर CNG कार का माइलेज काफी बढ़ाया जा सकता है. इतना ही नहीं, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इंजन की लाइफ भी बेहतर बनी रहती है और कार की परफॉर्मेंस पर भी अच्छा असर पड़ता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी CNG कार कम खर्च में ज्यादा चले, तो आज ही इन जरूरी बातों को नोट कर लेना चाहिए.

ड्राइविंग स्टाइल बदलते ही दिखेगा बड़ा फर्क

CNG कार का माइलेज काफी हद तक आपकी ड्राइविंग आदतों पर निर्भर करता है. तेज एक्सीलेरेशन और बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. कोशिश करें कि कार को स्मूद तरीके से चलाएं और एक स्थिर स्पीड बनाए रखें. हाई RPM पर लगातार ड्राइव करने से भी CNG तेजी से खत्म होती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सही समय पर गियर बदलना चाहिए ताकि इंजन पर ज्यादा दबाव न पड़े.

इसके अलावा लंबे समय तक इंजन ऑन रखकर खड़े रहने से भी फ्यूल की बर्बादी होती है. अगर ट्रैफिक में ज्यादा देर रुकना पड़े तो इंजन बंद करना बेहतर माना जाता है. छोटी-छोटी ये आदतें धीरे-धीरे माइलेज में बड़ा फर्क दिखाने लगती हैं और हर महीने फ्यूल खर्च काफी कम हो सकता है.

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मेंटेनेंस में लापरवाही पड़ सकती है भारी

अगर आप चाहते हैं कि आपकी CNG कार लगातार अच्छा माइलेज देती रहे, तो समय पर सर्विसिंग बेहद जरूरी है. एयर फिल्टर गंदा होने पर इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं मिलती, जिससे माइलेज कम होने लगता है. स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल की हालत भी समय-समय पर जांचते रहना चाहिए. टायर प्रेशर कम होने पर इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल खर्च बढ़ जाता है.

इसलिए हमेशा कंपनी द्वारा बताए गए सही टायर प्रेशर को बनाए रखें. साथ ही अच्छी क्वालिटी की CNG का इस्तेमाल करना भी जरूरी है क्योंकि खराब फ्यूल इंजन पर असर डाल सकता है. अगर इन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो आपकी CNG कार लंबे समय तक बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के साथ शानदार परफॉर्मेंस देती रहेगी.

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