गर्मी में बीच सड़क पर बंद नहीं पड़ेगी कार, हर ड्राइवर को पता होने चाहिए ये समर टिप्स

Car Overheating: गर्मी का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कारों के लिए भी काफी मुश्किल साबित होता है. जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब इंजन ओवरहीटिंग, बैटरी खराब होना और AC कमजोर पड़ना जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. कई बार छोटी लापरवाही भी बीच सड़क पर कार बंद होने की वजह बन जाती है. खासकर लंबे सफर या ट्रैफिक में फंसी कारों पर गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलता है.

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार तेज गर्मी में भी बिना परेशानी के चले, तो कुछ जरूरी समर टिप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है. अच्छी बात यह है कि इन टिप्स को अपनाने के लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी कार लंबे समय तक बेहतर हालत में बनी रहती है.

इंजन और कूलिंग सिस्टम का रखें खास ध्यान

गर्मी में सबसे ज्यादा दबाव कार के इंजन और कूलिंग सिस्टम पर पड़ता है. इसलिए सबसे पहले इंजन कूलेंट का लेवल जरूर चेक करें. अगर कूलेंट कम होगा तो इंजन जल्दी गर्म हो सकता है और कार अचानक बंद भी पड़ सकती है. रेडिएटर और कूलिंग फैन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यह भी समय-समय पर जांचना जरूरी है. इसके अलावा इंजन ऑयल पुराना हो गया है तो उसे बदलवा लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा गर्मी में खराब ऑयल इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालता है.

कोशिश करें कि कार को लंबे समय तक धूप में पार्क न करें. अगर मजबूरी हो तो सनशेड का इस्तेमाल करें ताकि केबिन ज्यादा गर्म न हो. इससे AC पर भी कम दबाव पड़ता है और कार जल्दी ठंडी हो जाती है.

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टायर, बैटरी और AC की जांच भी है जरूरी

तेज गर्मी का असर टायर और बैटरी पर भी साफ दिखाई देता है. गर्म सड़क पर लंबे समय तक चलने से टायर का प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करें. कार की बैटरी भी गर्मी में जल्दी कमजोर पड़ सकती है, खासकर अगर वह पुरानी हो. बैटरी टर्मिनल साफ रखें और जरूरत पड़े तो सर्विस जरूर करवाएं.

वहीं AC सिस्टम की सर्विसिंग भी समय पर करानी चाहिए ताकि गर्मी में कूलिंग बेहतर बनी रहे. कई लोग कार स्टार्ट करते ही तुरंत AC फुल कर देते हैं, जबकि पहले कुछ सेकंड खिड़की खोलकर गर्म हवा बाहर निकालना ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है. छोटी-छोटी ये आदतें आपकी कार को गर्मी में फिट और भरोसेमंद बनाए रख सकती हैं.

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