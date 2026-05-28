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हिंदी न्यूज़ऑटोटाटा Tiago EV Facelift देखकर भूल जाएंगे पेट्रोल कार, कीमत और फीचर्स ने किया सबको हैरान

टाटा Tiago EV Facelift देखकर भूल जाएंगे पेट्रोल कार, कीमत और फीचर्स ने किया सबको हैरान

Tata Tiago EV Facelift: टाटा ने नई कीमत और अपडेटेड फीचर्स के साथ टियागो लॉन्च किया है. कम कीमत और बेहतर फीचर्स के चलते पेट्रोल कारों को मजबूत टक्कर मिल सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 28 May 2026 07:15 PM (IST)
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Tata Tiago EV Facelift: भारत में Electric Cars अब धीरे-धीरे आम लोगों की पहुंच में आने लगी हैं. इसी कड़ी में Tata Motors ने नई Tiago EV Facelift को लॉन्च कर दिया है. खास बात यह है कि इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये रखी गई है, जो BAAS यानी Battery as a Service प्लान के साथ मिलती है. वहीं बिना इस प्लान के कार की कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है. 

बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच यह EV अब ग्राहकों के लिए बड़ा विकल्प बनकर सामने आ सकती है. कंपनी ने इस बार कार में सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा अपडेट दिया है. नई Tiago EV अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आती है. यही वजह है कि इसे अब पेट्रोल हैचबैक कारों के मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. Tata का फोकस इस EV को ज्यादा प्रैक्टिकल और शहरों के लिए उपयोगी बनाने पर दिखाई देता है.

रेंज और चार्जिंग में क्या मिलेगा खास

नई Tata Tiago EV Facelift में कंपनी ने 24kWh बैटरी पैक दिया है, जो एक बार चार्ज होने पर 285 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज देता है. हालांकि यह कार करीब 205 से 215 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है. कंपनी ने बैटरी साइज को बड़ा नहीं किया क्योंकि इससे कीमत और चार्जिंग टाइम दोनों बढ़ सकते थे. 

कार DC Fast Charging को भी सपोर्ट करती है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सकती है. खास बात यह है कि 24kWh बैटरी वेरिएंट पर लाइफटाइम अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी भी दी जा रही है. यही फीचर ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है.

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फीचर्स और डिजाइन ने बढ़ाई प्रीमियम फील

नई Tiago EV Facelift के डिजाइन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. कार में ब्लैंक ऑफ फ्रंट डिजाइन, नए LED Headlamps और नए 15 इंच व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ Connected Lighting इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती है. कंपनी ने इसमें छह नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं. वहीं केबिन में 10.25 इंच टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ फीचर दिया गया है. 

इसके अलावा वायरलेस एंड्राइड ऑटो और Apple CarPlay, 360 Degree Camera, वायरलेस चार्जिंग पैड और नया Steering Wheel जैसे फीचर्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. कम कीमत और इतने फीचर्स के साथ यह EV अब कई पेट्रोल कारों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

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Published at : 28 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Tata Electric Car Tata Tiago Ev Facelift Affordable EV India Tiago EV Price Electric Hatchback
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