Manual Gearbox Problems: मैनुअल गियरबॉक्स वाली कारें आज भी भारत में काफी पसंद की जाती हैं क्योंकि इनकी मेंटेनेंस लागत कम होती है और ड्राइविंग कंट्रोल भी ज्यादा मिलता है. लेकिन कई बार लोग अपनी रोज की ड्राइविंग आदतों से ही गियरबॉक्स की लाइफ कम कर देते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता. शुरुआत में छोटी लगने वाली गलतियां बाद में बड़े रिपेयर बिल की वजह बन सकती हैं.

अगर गियर बदलते समय आवाज आने लगे, क्लच भारी महसूस हो या कार झटके देने लगे, तो यह गियरबॉक्स खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन लाखों किलोमीटर तक चल सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन सी आदतें गियरबॉक्स को नुकसान पहुंचाती हैं और किन बातों का ध्यान रखकर इसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है.

ये गलतियां धीरे-धीरे खराब कर देती हैं गियरबॉक्स

बहुत से ड्राइवर ट्रैफिक में लगातार क्लच दबाकर रखते हैं या हाथ हमेशा गियर लीवर पर टिकाए रखते हैं. देखने में यह छोटी बात लगती है, लेकिन इससे गियरबॉक्स के अंदर के पार्ट्स पर लगातार दबाव पड़ता रहता है. कई लोग बिना पूरी तरह क्लच दबाए गियर बदलते हैं, जिससे गियर सिंक्रोनाइजर जल्दी घिसने लगते हैं. तेज स्पीड में अचानक गलत गियर डालना भी ट्रांसमिशन के लिए नुकसानदायक माना जाता है.

इसके अलावा समय पर गियर ऑयल न बदलवाना भी बड़ी गलती साबित हो सकती है. गियरबॉक्स ऑयल पुराना होने पर अंदर के पार्ट्स सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं हो पाते और घिसावट बढ़ने लगती है. यही वजह है कि कार कंपनियां समय-समय पर सर्विस और ऑयल चेंज कराने की सलाह देती हैं.

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कैसे समझें कि गियरबॉक्स खराब होने वाला है

अगर कार में गियर डालते समय आवाज आने लगे या गियर फंसने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार ड्राइविंग के दौरान कार से घरघराहट जैसी आवाज भी आने लगती है, जो गियरबॉक्स में खराबी का संकेत हो सकती है. क्लच छोड़ते समय झटके महसूस होना या गियर अपने आप बाहर आ जाना भी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है.

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि शुरुआती संकेत मिलते ही कार को मैकेनिक के पास जरूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में रिपेयर खर्च कम रहता है. सही ड्राइविंग स्टाइल, समय पर सर्विस और क्लच का सही इस्तेमाल गियरबॉक्स की लाइफ को काफी बढ़ा सकता है. अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपकी कार का मैनुअल ट्रांसमिशन लंबे समय तक बिना परेशानी के चलता रहेगा.

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