Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो220 km/h की रफ्तार वाली Emraan Hashmi की ‘शाही सवारी’, जानें कीमत

220 km/h की रफ्तार वाली Emraan Hashmi की ‘शाही सवारी’, जानें कीमत

Emraan Hashmi ने ₹3.74 करोड़ की Mercedes-AMG G 63 खरीदी है. जानिए 220 km/h टॉप स्पीड वाली इस लग्जरी SUV की खासियत

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता Emraan Hashmi ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में एक और शानदार SUV शामिल की है. अभिनेता ने नई Mercedes-Benz AMG G 63 खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹3.74 करोड़ है. 

यह खरीदारी उनकी फिल्म Awarapan 2 की सफलता के बीच हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Emraan Hashmi ने SUV की डिलीवरी अपने घर पर ली, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
ऑटो
छोटे ट्रैक्टरों में Fieldmarshal का बड़ा दांव, जानिए क्या है प्लान
छोटे ट्रैक्टरों में Fieldmarshal का बड़ा दांव, जानिए क्या है प्लान
ऑटो
JSW की पहली SUV पर बड़ा अपडेट, जानिए कब हो सकती है एंट्री
JSW की पहली SUV पर बड़ा अपडेट, जानिए कब हो सकती है एंट्री
ऑटो
सर्दी के मौसम में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा, जानें जरूरी बात
सर्दी के मौसम में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा, जानें जरूरी बात

यह भी पढ़ें: सर्दी के मौसम में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा, जानें जरूरी बात

सफेद रंग में बेहद खास लुक

Emraan Hashmi की G 63 को Opalite White Magno फिनिश में देखा गया है. इसके साथ ब्लैक मैट अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, जो SUV को स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके केबिन में ब्लैक थीम के साथ रेड स्टिचिंग और रेड डिटेलिंग देखने को मिलती है. डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट भी दिए गए हैं.

220 km/h की टॉप स्पीड

Mercedes-AMG G 63 में 4.0-लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है. कंपनी के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, यह इंजन 585 hp की पावर और 850 Nm का टॉर्क देता है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ कुल सिस्टम आउटपुट 605 hp तक बताया गया है. SUV 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 4.4 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 220 km/h है. इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव भी मिलता है.

लग्जरी के साथ ऑफ-रोड क्षमता

G 63 सिर्फ तेज रफ्तार के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इसकी ऑफ-रोड क्षमता भी इसकी बड़ी खासियत है. G-Class में तीन selectable differential locks दिए गए हैं, जो मुश्किल रास्तों पर ट्रैक्शन बेहतर करने में मदद करते हैं. SUV में 5 सीटें और 640 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है.

Emraan Hashmi का लग्जरी कार कलेक्शन

यह Emraan Hashmi की पहली महंगी कार खरीद नहीं है. NDTV के मुताबिक, उन्होंने इस साल फरवरी में करीब ₹3 करोड़ की Range Rover Autobiography भी खरीदी थी. उनके कार कलेक्शन में Lamborghini Huracan और Mercedes-Benz S560 Maybach जैसी लग्जरी कारें भी शामिल हैं. अब Mercedes-AMG G 63 की एंट्री ने उनके गैराज को और खास बना दिया है.

यह भी पढ़ें: Honda Elevate Facelift 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Mercedes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
ऑटो
छोटे ट्रैक्टरों में Fieldmarshal का बड़ा दांव, जानिए क्या है प्लान
छोटे ट्रैक्टरों में Fieldmarshal का बड़ा दांव, जानिए क्या है प्लान
ऑटो
JSW की पहली SUV पर बड़ा अपडेट, जानिए कब हो सकती है एंट्री
JSW की पहली SUV पर बड़ा अपडेट, जानिए कब हो सकती है एंट्री
ऑटो
सर्दी के मौसम में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा, जानें जरूरी बात
सर्दी के मौसम में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा, जानें जरूरी बात
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
एग्रीकल्चर
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
शिक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget