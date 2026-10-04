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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Elevate Facelift 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

Honda Elevate Facelift 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

Honda Elevate facelift 6 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी. SUV की प्री-बुकिंग ₹21,000 में शुरू हो चुकी है और इसमें डिजाइन व फीचर्स में कई बदलाव मिलेंगे

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 09:27 AM (IST)
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Honda Cars India अपनी अपडेटेड Elevate SUV को 6 अक्टूबर 2026 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. खास बात यह है कि भारत इस नए Elevate को पाने वाला पहला बाजार होगा. कंपनी ने 1 अक्टूबर से इसकी प्री-लॉन्च बुकिंग भी शुरू कर दी है और ग्राहक देशभर में Honda की अधिकृत डीलरशिप पर ₹21,000 की बुकिंग राशि देकर SUV रिजर्व कर सकते हैं. 

कंपनी ने अभी नई Elevate की कीमत और पूरी वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट जारी नहीं की है. Honda का कहना है कि नए मॉडल में ज्यादा बोल्ड डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और पहले से ज्यादा प्रीमियम केबिन दिया जाएगा. इसकी कीमत और बाकी पूरी जानकारी 6 अक्टूबर के लॉन्च इवेंट में सामने आने की उम्मीद है.

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नए डिजाइन के साथ दिखेगी Honda Elevate.

Honda ने नई Elevate के कई डिजाइन बदलावों को टीजर के जरिए दिखाया है. SUV के फ्रंट में नया ग्रिल डिजाइन और सेगमेंटेड LED लाइटिंग सिग्नेचर दिखाई देता है. कंपनी ने Honda लोगो की जगह भी बदली है, जो अब ग्रिल की बजाय बोनट के ऊपरी हिस्से में नजर आता है. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED लाइट बार भी देखने को मिला है. इसके अलावा बंपर और दूसरे बाहरी हिस्सों में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है. Honda ने अभी हर डिजाइन बदलाव की पूरी जानकारी नहीं दी है, इसलिए कुछ डिटेल्स की आधिकारिक पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी.

केबिन में मिल सकते हैं ज्यादा फीचर्स.

नई Elevate के इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टीजर में हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड व डोर पैड्स पर एम्बिएंट लाइटिंग दिखाई गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SUV में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. ये फीचर्स फिलहाल Elevate में फैक्ट्री-फिटेड तौर पर उपलब्ध नहीं हैं. बड़े 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी ज्यादा वेरिएंट में दिए जाने की उम्मीद है. हालांकि, इन फीचर्स की वेरिएंट-वाइज उपलब्धता Honda ने अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है, इसलिए इन्हें संभावित बदलाव के तौर पर ही देखना सही होगा.

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं.

नई Honda Elevate में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को जारी रखने की उम्मीद है. यह इंजन मौजूदा मॉडल में 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसलिफ्ट में बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा और मुख्य फोकस डिजाइन व फीचर्स पर रहेगा. नई Elevate का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara और Victoris, Toyota Hyryder, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq और Tata Sierra जैसी SUVs से रहेगा. इसकी आधिकारिक कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन 6 अक्टूबर को सामने आएगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
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