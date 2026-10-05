Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोEV कंपनी की बड़ी गलती, जिसके चलते ग्राहक को मिले 1.70 लाख रुपये

EV कंपनी की बड़ी गलती, जिसके चलते ग्राहक को मिले 1.70 लाख रुपये

केरल कंज्यूमर कोर्ट ने ईवी कंपनी पर 1.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. 85 किमी रेंज का वादा करने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 16 किमी ही चल पा रहा था. जानिए पूरा मामला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

इस समय हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते लोग पेट्रोल गाड़ियां छोड़ अब EV खरीदना ही पसंद करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों खासकर 2 व्हीलर सेगमेंट में काफी शिकायत देखने को मिलती है. जबकि इस बीच एक मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में चल रहा है. दरअसल, केरल से एक मामला सामने आया है. जहां एक ग्राहक ने 85 किलोमीटर की रेंज के दावे वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था.

हालांकि, जब ग्राहक ने स्कूटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो स्कूटर सिर्फ 16 किलोमीटर की रेंज ही दे पा रहा था. बार-बार शिकायत करने और बैटरी बदलवाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. अंत में परेशान होकर ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया. अदालत ने मामले की गंभीरता से जांच की और कंपनी की लापरवाही को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. कोर्ट ने ग्राहक के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 1.70 लाख रुपये का कुल भुगतान करने का बड़ा आदेश जारी किया है. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर को और मामलें के बारें में.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला
Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला
ऑटो
Aston Martin की पहली EV पर लगा ब्रेक, अब 2033 में होगी एंट्री
Aston Martin की पहली EV पर लगा ब्रेक, अब 2033 में होगी एंट्री
ऑटो
Maruti का 40 लाख वाला दांव, 2030 तक Production क्यों बढ़ाएगी?
Maruti का 40 लाख वाला दांव, 2030 तक Production क्यों बढ़ाएगी?
ऑटो
कारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी
कारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी

85 किमी का था दावा

बता दें कि, साल 2022 में केरल के रहने वाले एक व्यक्ति ने 88,000 रुपये देकर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था. कंपनी ने दावा किया था कि 6 घंटे की फुल चार्जिंग के बाद यह गाड़ी 85 किलोमीटर की दूरी आराम से तय करेगी.

जबकि इस पर पूरे 3 साल की वारंटी भी दी गई थी. लेकिन शुरुआत से ही गाड़ी केवल 40 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी. धीरे-धीरे स्थिति और खराब हो गई और अंत में स्कूटर महज 16 किलोमीटर पर आकर सिमट गया. ग्राहक ने कंपनी से संपर्क किया मगर कोई मदद नहीं मिली.

EV कंपनी की बड़ी गलती, जिसके चलते ग्राहक को मिले 1.70 लाख रुपये

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: अक्टूबर में आएंगी ये धांसू कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट

जांच में खुली पोल

जानकारी दें दे कि, जब मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो एक्सपर्ट्स द्वारा गाड़ी की पूरी तकनीकी जांच कराई गई. रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि स्कूटर में कई गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मौजूद थे. गाड़ी की बैटरी सही तरीके से वोल्टेज होल्ड नहीं कर पा रही थी.

जबकि इसके अलावा स्कूटर के व्हील और बियरिंग में भी मैकेनिकल खराबी पाई गई. कोर्ट ने माना कि कंपनी की तरफ से लगातार खराब सर्विस दी गई. बैटरी बदलने के बाद भी यह समस्या कभी ठीक ही नहीं हो पाई जिससे ग्राहक को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

EV कंपनी की बड़ी गलती, जिसके चलते ग्राहक को मिले 1.70 लाख रुपये

AI Generated Image

कोर्ट ने किया खारिज

आपको बता दें कि, सुनवाई के दौरान कंपनी और डीलर ने अपनी गलती छुपाने की भरपूर कोशिश की. उन्होंने यह बताया कि ग्राहक के वजन, चलाने के गलत तरीके और सड़क की स्थिति की वजह से रेंज कम मिल रही थी.

हालांकि, वे अपनी बात साबित करने के लिए अदालत में एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके. इसके अलावा कंपनी और डीलर लगातार नौ सुनवाइयों में कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए. कंज्यूमर आयोग ने उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए ग्राहक के पक्ष में एकतरफा फैसला सुना दिया.

क्या रहा कोर्ट का फैसला?

केरल के पलक्कड़ जिला कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया. कोर्ट ने 88,000 रुपये स्कूटर की पूरी कीमत वापस करने 55,000 रुपये मानसिक तनाव का मुआवजा देने और 25,000 रुपये केस के खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया.

यह फैसला उन सभी ईवी कंपनियों के लिए बड़ा सबक है जो झूठे दावे करती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा होता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कराकर अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Mercedes-Maybach S-Class की कल भारत में एंट्री, जानें क्या होगा नया

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला
Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला
ऑटो
Aston Martin की पहली EV पर लगा ब्रेक, अब 2033 में होगी एंट्री
Aston Martin की पहली EV पर लगा ब्रेक, अब 2033 में होगी एंट्री
ऑटो
Maruti का 40 लाख वाला दांव, 2030 तक Production क्यों बढ़ाएगी?
Maruti का 40 लाख वाला दांव, 2030 तक Production क्यों बढ़ाएगी?
ऑटो
कारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी
कारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़े लूला, भारी पड़े फ्लावियो बोल्सोनारो, पढ़ें रिजल्ट
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़े लूला, भारी पड़े फ्लावियो बोल्सोनारो, पढ़ें रिजल्ट
पंजाब
पंजाब चुनाव: AAP-SAD और BJP प्रचार में जुटीं, कांग्रेस ने उठाया यह कदम
पंजाब चुनाव: AAP-SAD और BJP प्रचार में जुटीं, कांग्रेस ने उठाया यह कदम
इंडिया
CJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'
CJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'
टेलीविजन
KKK15 Winner: 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
बिहार
बिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड
बिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड
इंडिया
PM मोदी-अमित शाह को खरगे ने बताया अवैध तो भड़की BJP, रिजिजू बोले- 'क्या आप और राहुल...'
PM मोदी-अमित शाह को खरगे ने बताया अवैध तो भड़की BJP, रिजिजू बोले- 'क्या आप और राहुल...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget