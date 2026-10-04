अक्टूबर में आएंगी ये धांसू कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट

अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्टूबर 2026 का महीना कार खरीदारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. चाहे आपका बजट 8-10 लाख रुपये का हो या फिर करोड़ रुपये से ज्यादा का हर तरह के बजट में एक से बढ़कर एक नई गाड़ियां बाजार में दस्तक दे रही हैं. इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनें और इस फेस्टिव सीजन में नई कार के साथ अपनी फैमिली की ट्रिप को यादगार बनाएं.