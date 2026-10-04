अक्टूबर में आएंगी ये धांसू कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट
अक्टूबर 2026 में भारतीय ऑटो बाजार में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं ये नई कारें. Honda Elevate, Skoda Slavia Facelift से लेकर Audi Q3 और Volvo EX90 की पूरी लिस्ट देखें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 04 Oct 2026 06:09 PM (IST)
फेस्टिव सीजन के मौके पर अक्टूबर 2026 में ऑटो बाजार में गाड़ियों की जबरदस्त बंपर एंट्री होने वाली है. त्यौहारों की खरीदारी को देखते हुए कार कंपनियां बजट हैचबैक से लेकर प्रीमियम लग्जरी SUV तक कई नए मॉडल्स भारतीय सड़कों पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगर आप भी इस महीने अपने लिए एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन गाड़ियों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें.
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बता दें कि, जापानी कार कंपनी होंडा अपनी लोकप्रिय मिड-साइज़ SUV होंडा Elevate का नया फेसलिफ्ट मॉडल 6 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है. इस नई SUV में शार्प डिजाइन, नया फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड अलॉय व्हील्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई एडवांस्ड केबिन फीचर्स जोड़े जाएंगे. 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियों को तगड़ी चुनौती देगी.
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जबकि सेडान लवर्स के लिए स्कोडा अपनी पॉपुलर Skoda Slavia का नया और स्पोर्टी फेसलिफ्ट वेरिएंट 6 अक्टूबर को पेश करने जा रही है. इस नई सेडान के एक्सटीरियर में नया फ्रंट फेशिया, रीडिज़ाइन एलईडी हेडलैंप्स और अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. इसके साथ ही 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे मॉडर्न फीचर्स जुड़ने से यह हुंडई वरना को कड़ी टक्कर देगी.
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वहीं, लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा तहलका मचाने के लिए वॉल्वो अपनी फ्लैगशिप वॉल्वो EX90 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV को 12 अक्टूबर को भारत में लॉन्च करेगी. दमदार बैटरी पैक और डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किमी की रेंज देगी. लग्जरी, हाइटेक सेफ्टी फीचर्स और स्पेस के मामले में यह प्रीमियम EV खरीदारों की पहली पसंद बन सकती है.
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वहीं, जर्मन ऑटो मेकर ऑडी अपनी सबसे लोकप्रिय थर्ड-जनरेशन ऑडी Q3 लग्जरी SUV को 16 अक्टूबर को भारतीय ऑटो बाजार में पेश करने वाली है. नए बड़े साइज, डिजिटल कॉकपिट और बड़े सेंट्रल टचस्क्रीन इंटीरियर सेटअप के साथ इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा. Quattro ऑल-व्हील ड्राइव और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से लैस यह SUV BMW X1 और Mercedes-Benz GLA को कड़ी टक्कर देगी.
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जबकि टोयोटा की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक टोयोटा Glanza का नया अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल 14 अक्टूबर को डेब्यू करने के लिए तैयार है. इस नई हैचबैक में कंपनी नया फ्रंट फेशिया, अपडेटेड अलॉय व्हील्स और शायद टर्बो-पेट्रोल इंजन दे सकती है. इसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल-2 ADAS और CNG ऑटोमैटिक ऑप्शन जैसे नए फीचर्स इसके केबिन को और भी खास बनाएंगे.
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वहीं, अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए Mercedes-Maybach S-Class Facelift 5 अक्टूबर को भारत में अपनी चमक बिखेरने आ रही है. नए इल्यूमिनेटेड मेबैक ग्रिल, 3-पॉइंटेड स्टार्स DRLs और नए 20/21-इंच अलॉय व्हील्स के साथ यह कार राजा-महाराजाओं जैसी लग्जरी फील देती है. बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के लिए यह कार भारतीय बाजार में एक अल्टीमेट चॉइस बनेगी.
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इसके अलावा मिड से लेकर लेट अक्टूबर के दौरान रेनॉल्ट डस्टर स्ट्रांग हाइब्रिड 17 अक्टूबर और हुंडई Bayon जैसी नई गाड़ियां भी भारत में एंट्री ले सकती हैं. फेस्टिव सीजन में आ रही इन कारों की वजह से शोरूम्स में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने वाली है. हर सेगमेंट में नए-नए ऑप्शंस मिलने से खरीदारों के पास अपनी पसंद और बजट के हिसाब से बेस्ट कार चुनने का बढ़िया मौका रहेगा.
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अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्टूबर 2026 का महीना कार खरीदारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. चाहे आपका बजट 8-10 लाख रुपये का हो या फिर करोड़ रुपये से ज्यादा का हर तरह के बजट में एक से बढ़कर एक नई गाड़ियां बाजार में दस्तक दे रही हैं. इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनें और इस फेस्टिव सीजन में नई कार के साथ अपनी फैमिली की ट्रिप को यादगार बनाएं.