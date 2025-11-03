हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
EICMA 2025: इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों का मेला, दिखेंगी ये 5 नई सुपरबाइक्स, जानें पूरी डिटेल

EICMA 2025 इटली के मिलान में 4 से 9 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है. इस मोटरसाइकिल शो में Royal Enfield, BMW, TVS, Hero और Norton जैसी कंपनियां अपने नए मॉडल्स पेश करेंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 09:44 AM (IST)
दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल और एक्सेसरीज शो EICMA 2025 इस साल इटली के मिलान शहर में 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा. EICMA 2025 में इस बार एडवेंचर सेगमेंट की कई शानदार बाइक्स पेश की जाएंगी. कई ब्रांड्स अपने नए मॉडल्स के साथ तैयार हैं, जो न केवल पावरफुल इंजनों के साथ आएंगे बल्कि स्टाइल और टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त अपग्रेड दिखाएंगे. आइए जानते हैं उन बाइक्स के बारे में जो इस साल शो का आकर्षण बनेंगी.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750

  • Royal Enfield अपनी सबसे प्रीमियम एडवेंचर मोटरसाइकिल Himalayan 750 को पेश करने जा रही है. इस बाइक में 750cc का पैरलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा, जो लगभग 55 बीएचपी पावर और 60 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा. इसमें वायर-स्पोक व्हील्स, डुअल डिस्क ब्रेक्स और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स शामिल होंगे, जो इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं. इस बाइक की कीमत लगभग 4.5 लाख के आसपास रहने की उम्मीद है.

BMW F 450 GS 

  • BMW भी इस शो में अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS को पेश करने की तैयारी में है. यह कंपनी की एंट्री-लेवल एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी, जिसमें 450cc पैरलल-ट्विन इंजन लगा होगा जो 47 बीएचपी की पावर देगा. बाइक में 125-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट और लाइटवेट डिजाइन दिया गया है, जिससे यह ट्रायल्स और टूअरिंग दोनों के लिए बेहतर बन जाती है. इसकी अनुमानित कीमत 3.9 से 4.1 लाख के बीच हो सकती है.

नॉर्टन एटलस

  • TVS के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी Norton Motorcycles अपनी नई एडवेंचर बाइक Atlas लेकर आ रही है. यह मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूअरर बाइक होगी, जिसमें मॉडर्न नेकेड डिजाइन और रेसिंग हेरिटेज का शानदार मेल देखने को मिलेगा. बाइक में 650cc से ज्यादा क्षमता वाला इंजन दिया गया है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा. इसकी कीमत लगभग 8 लाख से ऊपर रहने की उम्मीद है.

TVS Adventure Rally Kit

  • TVS भी एडवेंचर सेगमेंट में अपनी नई बड़ी बाइक के साथ उतर रही है. यह बाइक BMW प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ मॉडर्न स्टाइलिंग दी जाएगी. इसे Apache RTX 300 का अगला संस्करण माना जा रहा है. अनुमान है कि इसकी कीमत 4.5 से 5 लाख के बीच होगी. 

हीरो एक्सपल्स 421

  • Hero MotoCorp अपनी नई एडवेंचर बाइक Xpulse 421 लॉन्च करने की तैयारी में है. यह बाइक सीधे Royal Enfield Himalayan 450 को टक्कर देगी. इसमें 421cc इंजन, लाइटवेट फ्रेम और एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है. इस बाइक की कीमत लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच रहने की संभावना है. यह Xpulse 200 का अपग्रेडेड वर्जन होगी और एडवेंचर राइडर्स के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है.

Published at : 03 Nov 2025 09:44 AM (IST)
