रोल्स-रॉयस छोड़ कैमरी में सफर करते दिखे Mukesh Ambani के दामाद, जानें क्यों खास है कार?

बारत में जब अंबानी परिवार का नाम आता है, तो लोगों के जहन में हमेशा लग्जरी कारों- Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach जैसी करोड़ों की गाड़ियाों की लंबी लिस्ट घूम जाती है, लेकिन इस बार अंबानी परिवार के दामाद आनंद पीरामल ने सबको चौंका दिया है. अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आनंद को ज्यादा Toyota Camry पसंद है. आइए इस कार की खासीयत पर नजर डालते हैं

सिंपल पर स्टाइलिश

दरअसल, हाल ही में एक वीडियो में आनंद पीरामल को अपनी Toyota Camry के साथ देखा गया. वीडियो में वे मुस्कुराते हुए कार की फ्रंट सीट पर बैठते नजर आए, और उनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे. यह पहली बार नहीं था जब आनंद को कैमरी में देखा गया हो. पिछले साल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग डिनर में भी वे इसी कार से पहुंचे थे. कुछ महीनों पहले भी आनंद और ईशा अंबानी को एक डिनर डेट पर कैमरी में जाते हुए देखा गया, जबकि उनके साथ Rolls-Royce Cullinan, Mahindra Scorpio और Toyota Fortuner जैसी लग्जरी SUVs चल रही थीं. यह साफ दिखाता है कि आनंद पीरामल दिखावे से ज्यादा सादगी और प्रैक्टिकलिटी में यकीन रखते हैं.

Toyota Camry

Toyota Camry हमेशा से एक लग्जरी हाइब्रिड सेडान मानी जाती है,आनंद जिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वह पिछली जनरेशन की कैमरी है, जिसकी कीमत करीब 46 लाख थी. यह कार अपनी स्मूद ड्राइविंग, साइलेंट इंजन और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. 2025 मॉडल की कीमत 47.48 लाख से 47.62 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके एक्सटीरियर में C-शेप LED DRLs, स्लीक LED हेडलाइट्स, 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, और रैपअराउंड LED टेललाइट्स दिए गए हैं, जो इसे एक शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं.

इंटीरियर

कैमरी का केबिन लग्जरी और मिनिमलिज्म का बेहतरीन कंबीनेशन है. अंदर आपको मिलता है 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम. इसके अलावा, वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक रियर सीट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं इसे किसी भी प्रीमियम कार से कम नहीं बनातीं. इन फीचर्स की बदौलत यह कार Rolls-Royce या Mercedes जैसी लग्जरी फील देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस