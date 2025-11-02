एक्सप्लोरर
रोल्स-रॉयस छोड़ कैमरी में सफर करते दिखे Mukesh Ambani के दामाद, जानें क्यों खास है कार?
मुकेश अंबानी के दामाद आनंद पीरामल को रोल्स-रॉयस या बेंटले नहीं, बल्कि साधारण टोयोटा कैमरी पसंद है. आइए जानें क्यों अरबपति बिजनेसमैन करोड़ों की गाड़ियों के बावजूद कैमरी से घूमना पसंद करते हैं.
बारत में जब अंबानी परिवार का नाम आता है, तो लोगों के जहन में हमेशा लग्जरी कारों- Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach जैसी करोड़ों की गाड़ियाों की लंबी लिस्ट घूम जाती है, लेकिन इस बार अंबानी परिवार के दामाद आनंद पीरामल ने सबको चौंका दिया है. अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आनंद को ज्यादा Toyota Camry पसंद है. आइए इस कार की खासीयत पर नजर डालते हैं
सिंपल पर स्टाइलिश
- दरअसल, हाल ही में एक वीडियो में आनंद पीरामल को अपनी Toyota Camry के साथ देखा गया. वीडियो में वे मुस्कुराते हुए कार की फ्रंट सीट पर बैठते नजर आए, और उनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे. यह पहली बार नहीं था जब आनंद को कैमरी में देखा गया हो. पिछले साल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग डिनर में भी वे इसी कार से पहुंचे थे. कुछ महीनों पहले भी आनंद और ईशा अंबानी को एक डिनर डेट पर कैमरी में जाते हुए देखा गया, जबकि उनके साथ Rolls-Royce Cullinan, Mahindra Scorpio और Toyota Fortuner जैसी लग्जरी SUVs चल रही थीं. यह साफ दिखाता है कि आनंद पीरामल दिखावे से ज्यादा सादगी और प्रैक्टिकलिटी में यकीन रखते हैं.
Toyota Camry
- Toyota Camry हमेशा से एक लग्जरी हाइब्रिड सेडान मानी जाती है,आनंद जिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वह पिछली जनरेशन की कैमरी है, जिसकी कीमत करीब 46 लाख थी. यह कार अपनी स्मूद ड्राइविंग, साइलेंट इंजन और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. 2025 मॉडल की कीमत 47.48 लाख से 47.62 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके एक्सटीरियर में C-शेप LED DRLs, स्लीक LED हेडलाइट्स, 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, और रैपअराउंड LED टेललाइट्स दिए गए हैं, जो इसे एक शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं.
इंटीरियर
- कैमरी का केबिन लग्जरी और मिनिमलिज्म का बेहतरीन कंबीनेशन है. अंदर आपको मिलता है 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम. इसके अलावा, वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक रियर सीट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं इसे किसी भी प्रीमियम कार से कम नहीं बनातीं. इन फीचर्स की बदौलत यह कार Rolls-Royce या Mercedes जैसी लग्जरी फील देती है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Toyota Camry में 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 230 bhp की पावर और 221 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसे eCVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. इसमें स्पोर्ट, ईको और नॉर्मल जैसे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जो अलग-अलग सड़क परिस्थितियों में शानदार ड्राइविंग फील देते हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Live: भारत का 5वां इसके गिरा, तिलक वर्मा आउट; जीत की और टीम इंडिया
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL