कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Best Speed for Car Mileage: भारत में अब ऐसी गाड़ियों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है जो की अच्छा माइलेज दे ताकि जेब पर अधिक खर्च न बढ़ें. मार्केट में कई गाड़ियां हैं जो बेहद ही शानदार माइलेज देती हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी से बेहद शानदार माइलेज कैसे निकाल सकते हैं. क्योंकि, गाड़ियों का माइलेज आपकी ड्राइविंग आदतों पर भी निर्भर करता है.

जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपकी कार का स्पीड. तो चलिए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि कार की परफेक्ट स्पीड कौन सी है जिस पर गाड़ी चलाने से आपकी कार सबसे ज्यादा माइलेज देती है.

इस स्पीड पर मिलता है सबसे अच्छा माइलेज

आपको बता दें कि, एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक सामान्य कारों के लिए सबसे बेस्ट और किफायती स्पीड रेंज 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है. जब आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर अपनी कार को इसी स्थिर स्पीड पर चलाते हैं. तो गाड़ी टॉप गियर में होती है और इंजन पर सबसे कम लोड पड़ता है.

वहीं अगर आप शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तो वहां बार-बार रुकने और गियर बदलने की वजह से 40 से 50 kmph की स्थिर स्पीड को सबसे बेहतर माना जाता है. इस गति पर बार-बार अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और गाड़ी का कम्बशन स्मूद रहता है.

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90 के पार जाते ही घटने लगता है माइलेज

अक्सर ऐसा देखा जाता है कई लोगों को एक्सप्रेसवे पर खाली सड़क दिखते ही गाड़ी को 100 या 120 kmph की स्पीड पर भगाने की आदत होती है. लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड 90 या kmph से ऊपर जाती है. वैसे-वैसे हवा का भारी दबाव गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलने लगता है.

इस भारी हवाई रुकावट को काटने के लिए कार के इंजन को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और सिलेंडर में ज्यादा फ्यूल की सप्लाई होती है. आंकड़े के मुताबिक 90 की स्पीड की तुलना में 110 या 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाने से उसका माइलेज करीब 15% से 20% तक गिर जाता है.

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