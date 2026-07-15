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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Best Speed for Car Mileage: कार की स्पीड का माइलेज से क्या है कनेक्शन. जानिए किस रफ्तार पर गाड़ी चलाने से मिलेगा सबसे ज्यादा एवरेज और तेज गाड़ी भगाने से कैसे घटता है माइलेज.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 04:11 PM (IST)
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Best Speed for Car Mileage: भारत में अब ऐसी गाड़ियों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है जो की अच्छा माइलेज दे ताकि जेब पर अधिक खर्च न बढ़ें. मार्केट में कई गाड़ियां हैं जो बेहद ही शानदार माइलेज देती हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी से बेहद शानदार माइलेज कैसे निकाल सकते हैं. क्योंकि, गाड़ियों का माइलेज आपकी ड्राइविंग आदतों पर भी निर्भर करता है. 

जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपकी कार का स्पीड. तो चलिए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि कार की परफेक्ट स्पीड कौन सी है जिस पर गाड़ी चलाने से आपकी कार सबसे ज्यादा माइलेज देती है.

इस स्पीड पर मिलता है सबसे अच्छा माइलेज

आपको बता दें कि, एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक सामान्य कारों के लिए सबसे बेस्ट और किफायती स्पीड रेंज 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है. जब आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर अपनी कार को इसी स्थिर स्पीड पर चलाते हैं. तो गाड़ी टॉप गियर में होती है और इंजन पर सबसे कम लोड पड़ता है. 

वहीं अगर आप शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तो वहां बार-बार रुकने और गियर बदलने की वजह से 40 से 50 kmph की स्थिर स्पीड को सबसे बेहतर माना जाता है. इस गति पर बार-बार अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और गाड़ी का कम्बशन स्मूद रहता है.

यह भी पढ़ें: ब्राजील में E100 पर आसानी से फर्राटा भर रहीं गाड़ियां तो भारत में इतनी दिक्कत क्यों? जानें वजह

90 के पार जाते ही घटने लगता है माइलेज

अक्सर ऐसा देखा जाता है कई लोगों को एक्सप्रेसवे पर खाली सड़क दिखते ही गाड़ी को 100 या 120 kmph की स्पीड पर भगाने की आदत होती है. लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड 90 या kmph से ऊपर जाती है. वैसे-वैसे हवा का भारी दबाव गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलने लगता है. 

इस भारी हवाई रुकावट को काटने के लिए कार के इंजन को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और सिलेंडर में ज्यादा फ्यूल की सप्लाई होती है. आंकड़े के मुताबिक 90 की स्पीड की तुलना में 110 या 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाने से उसका माइलेज करीब 15% से 20% तक गिर जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल के कारण CNG की गाड़ी भी कम दे रही माइलेज, जानें क्यों कंप्लेंट कर रहे कार ओनर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Best Speed For Car Mileage How Speed Affects Fuel Economy Highway Car Driving Tips Ideal Rpm For High Mileage
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