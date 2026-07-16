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हिंदी न्यूज़ऑटोCarE20 पेट्रोल से डैमेज इंजन के मामलों में कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या इस कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर?

E20 पेट्रोल से डैमेज इंजन के मामलों में कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या इस कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर?

E20 Petrol Engine Damage Compensation: E20 पेट्रोल से खराब हुआ कार का इंजन तो अब मिलेगा मुआवजा. जानिए रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने कार कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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E20 Petrol Engine Damage Compensation: अपने देश में अभी हर तरफ सिर्फ एक ही चीज को लेकर चर्चा चल रही है और वह है एथेनॉल. जबसे भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 पेट्रोल को हर पेट्रोल पंप पर मिलना अनिवार्य किया है. उसके बाद से आम जनता की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है. एथेनॉल को लेकर भारत में लोगों के बीच कई तरीके के सवाल हैं. जिसका जवाब मिलना मुश्किल लग रहा है. 

लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आम जनता को राहत दी है. क्योंकि, देश के ही एक कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और E20 से खराब होने वाली गाड़ी पर मुआवजा देने का फैसला दिया है. तो चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कैसे यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकता है.

रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला 

बता दें कि, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक कार मालिक की शिकायत पर बड़ी सुनवाई करते हुए बेहद ही चौंकाने वाला फैसला सुनाया है. दरअसल, कार मालिक का आरोप था कि सरकारी गाइडलाइंस के तहत पेट्रोल पंप से E20 ईंधन भरवाने के बाद उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया और उसमें भारी खराबी आ गई. 

जब मैकेनिक ने इंजन की जांच की तो पता चला कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से ही इंजन खराब हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और तकनीकी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा कि ग्राहकों को बिना किसी वार्निंग या इंजन कंपैटिबिलिटी चेक के बिना ऐसा ईंधन देना पंप की गलती है. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि, तेल कंपनी गाड़ी मालिक को इंजन की मरम्मत में लगा पूरा पैसा वापस करे.

यह भी पढ़ें: कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

मानसिक परेशानी का भी मिलेगा मुआवजा

रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने सिर्फ गाड़ी ठीक कराने का खर्च ही नहीं दिलवाया बल्कि ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी का भी पूरा मुआवजा मिला. गाड़ी खराब होने के बाद मालिक को दफ्तर आने-जाने, कोर्ट के चक्कर काटने और जो मानसिक तनाव झेलना पड़ा उसके लिए भी तेल कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है. 

कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में ग्रीन फ्यूल लागू करना सरकार का अच्छा कदम हो सकता है लेकिन इसकी वजह से आम उपभोक्ताओं की गाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए. सभी कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे पंपों पर लोगों की जानकारी के लिए बोर्ड लगाएं कि कौन सी गाड़ियां इस फ्यूल के लिए सुरक्षित हैं और कौन सी नहीं. जिससे भविष्य में किसी भी ग्राहक को दिक्कत का सामना न करना पड़ें.

क्या यह फैसला बनेगा नजीर?

छत्तीसगढ़ में हुआ इस मामले के बाद अब हर तरफ इस बात को लेकर ही चर्चा चल रही है. जबकि ऑटोमोटिव और कानूनी जानकारों का मानना है कि रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होने वाला है. अब तक जब भी किसी पुरानी गाड़ी का इंजन E20 पेट्रोल के कारण खराब होता था तो डीलर या तेल कंपनियां इसे गाड़ी की पुरानी उम्र या खराब मेंटेनेंस का बहाना बनाकर टाल देती थीं. 

लेकिन अब इस अदालती फैसले के बाद देश का कोई भी नागरिक जिसकी गाड़ी E20 पेट्रोल के कारण डैमेज हुई है, वह इस केस का हवाला देकर अपने नजदीकी कंज्यूमर फोरम में मुआवजे की गुहार लगा सकता है. इस फैसले ने आम जनता के हाथों में कंपनियों और पेट्रोल पंपों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार दे दिया है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol E20 E20 Petrol Engine Damage Compensation Raipur Consumer Court
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